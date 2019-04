Promitipp Drive: Der Talk wird neu auf TeleZüri gezeigt

Seit letztem Dienstag ist «Promitipp Drive», der laut eigenen Angaben «smarte, nationale People-Talk mit Drive», auch auf TeleZüri zu sehen. Als fünfminütiges Sendeformat wird der Talk jeden Dienstag und Donnerstag auf dem grössten Regionalsender der Schweiz gezeigt, wie es in einer Mitteilung heisst. «Promitipp Drive» startet jeweils um 17.50 Uhr. Zusätzlich gebe es 15-sekündige Hinweisspots im Werbeblock von TeleZüri.

Als ehemaliger Herausgeber der Jahrespublikationen «WW: Who is Who» in Zürich und Basel produziert Eugen Baumgartner mit dem «Promitipp» seit Februar 2016 die People- und Society-Plattform der Deutschschweiz (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)