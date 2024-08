Weltbild: Der Verlag meldet auch in der Schweiz Konkurs an

Publiziert am 21.08.2024

Weltbild Schweiz bot im Internet und in 24 Filialen in der Deutschschweiz Bücher sowie Deko-, Hobby- und Freizeitartikel an. Zuerst hatte das Newsportal 32Today über das Aus von Weltbild in der Schweiz berichtet.

«Schweren Herzens mussten wir am 21.08.2024 die Konkurseröffnung für die Weltbild Verlag GmbH beantragen», heisst es in der Mitteilung an die Kunden. Die Filialstandorte und der Shop blieben ab sofort geschlossen.

Hintergrund sei die Insolvenz des deutschen Mutterhauses. Deswegen hätten sich die Ereignisse innert kürzester Zeit überschlagen.

So werde das Mutterhaus per Anfang September endgültig liquidiert. Somit stünden der Schweizer Weltbild Verlag GmbH die «notwendigen systemischen und personellen Ressourcen aus dem Mutterhaus für die geplante Transformation in die Eigenständigkeit nicht mehr wie zunächst vorgesehen zur Verfügung». Gleichzeitig hätten Gespräche mit bestehenden und potenziellen Investoren nicht gefruchtet, so die Mitteilung weiter.

Im Juni hatte es noch geheissen, die Insolvenz der deutschen Mutter habe keine Folgen (persoenlich.com berichtete). Die Geschäfte liefen reibungslos weiter. Die Abläufe von Weltbild Schweiz seien in eigenständigen Strukturen parallel zu den Prozessen in Deutschland aufgestellt, so die damaligen Äusserungen. (awp/sda/spo)