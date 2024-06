Publiziert am 03.06.2024

Die Zürcher Verlegerin Sabine Dörlemann hat ihren Verlag 2003 gegründet. Nun wird ihr Kollege Kampa «100 Prozent der Anteile» und damit den Dörlemann Verlag vollständig übernehmen, wie der Dörlemann Verlag am Montag mitteilt.

Dieser Schritt passt in die Wachstumsstrategie des Kampa Verlags. Im November 2021 hatte Kampa das Verlagshaus Jung und Jung in Salzburg übernommen, wenige Monate später folgte Schöffling & Co. in Frankfurt. Zum Kampa Verlag gehören darüber hinaus der Atlantis- und der Atlantisliteraturverlag, sowie Aki und Oktopus.

«Für die kleinen und ganz kleinen Verlage ist die Sichtbarkeit das grosse Problem», sagte Verleger Kampa nach der damaligen Übernahme im Gespräch mit Keystone-SDA. Für sie sei es nahezu unmöglich, im grossen deutschen Sprachraum, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, «den Vertrieb zu stemmen». In diesem sogenannten DACH-Raum «ist es die Kür, ein Buch zu platzieren - und nicht, eines zu Machen», so Kampa damals.

Der Dörlemann Verlag ist denn auch genau so ein Kleinverlag. Dörlemann hat stets qualitativ hochwertige Bücher und ansprechende Literatur herausgegeben, beispielsweise seit Jahren die Iwan Bunin-Gesamtausgabe oder die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro. «Im zwanzigsten Verlagsjahr ist der Dörlemann Verlag ein literarisches Haus, das zugleich renommiert, hochgeschätzt und erfolgreich ist, mit einer wundervollen Backlist und immer wieder grandiosen Novitäten», lässt sich denn auch Kampa in der Mitteilung zitieren. Aber letztlich war der Verlag wohl zu klein, um den Sprung aus der Schweiz in den deutschen Sprachraum zu schaffen.

Wie Jung und Jung oder Schöffling wird künftig auch der Dörlemann Verlag unter dem Dach von Kampa als unabhängige Firma mit eigenem Programm und eigenen Büros weitergeführt. Dörlemann wird ihren Verlag Ende Juni verlassen. (sda/spo)