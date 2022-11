Todesfall: Deutscher Journalist Wolf Schneider gestorben

Zukunftstag

Wenn Kinderreporter Passanten interviewen

Bei der TX Group haben über 150 Kinder ihre Eltern begleitet. persoenlich.com schickte eine Elfjährige vorbei.

In der ganzen Schweiz haben am Donnerstag Tausende von Mädchen und Jungen ihre Eltern an den Arbeitsplatz begleitet. Allein bei der TX Group nahmen über 150 Schulkinder teil. persoenlich.com schickte eine elfjährige Reporterin auf Augenschein.

von Christian Beck