SRF: «Deville» ist zurück

Swiss Diversity Award

Das sind die Gewinner:innen

Im Zeichen der Diversität und Inklusion: In Bern wurden am Samstag verschiedene Personen und Projekte geehrt.

Ein Abend im Zeichen der Diversität und Inklusion: In Bern wurden am Samstag verschiedene Persönlichkeiten und Projekte geehrt. Der Allianz Lifetime Award ging an den Rennrollstuhlfahrer Heinz Frei.