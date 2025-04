Publiziert am 24.04.2025

Das Zurich Film Festival (ZFF) präsentiert sich in seiner 21. Ausgabe mit einem neuen visuellen Erscheinungsbild, das von zwei Nachwuchstalenten der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) entworfen wurde. Im Zentrum des Designs steht ein Diamant, der die Atmosphäre des Festivals symbolisieren soll, wie ZFF mitteilt.

Abirshana Thayalakuru (23, Industrial Design) und Mariia Larina (25, Visual Communication) haben sich in einem Wettbewerb gegen fünf weitere Projekte durchgesetzt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Studentinnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen habe gemäss den Designerinnen neue Perspektiven eröffnet und zur Entwicklung des dreidimensionalen Diamant-Konzepts geführt.

Als Inspirationsquelle für ihr Design nennen die Gewinnerinnen die besondere Atmosphäre von Zürich während des Festivals: «Das Blitzlichtgewitter am grünen Teppich, die Scheinwerfer und die nächtlichen Lichtreflexionen auf dem Zürichsee haben uns dazu bewegt, den Diamant als Metapher zu verwenden», wird Mariia Larina in der Mitteilung zitiert. Der Diamant symbolisiere zudem das Filmmedium selbst – durch ihn hindurchzublicken eröffne neue Perspektiven durch das Spiel mit Licht und Reflexion.

Die Kooperation zwischen dem ZFF und der ZHdK ist Teil der Nachwuchsförderung des Festivals, die sich nicht nur auf den Filmbereich beschränkt. Rebecca Morganti-Pfaffhauser, Co-Minor-Leiterin der Student Design Agency im Bachelor des Departements Design der ZHdK, betont den Wert dieser Zusammenarbeit: «Diese Art der Zusammenarbeit fördert nicht nur die Kreativität unserer Studierenden, sondern gibt ihnen auch die Möglichkeit, mit echten Kunden zu arbeiten und ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.»

Das Design wird bald in der ganzen Stadt Zürich zu sehen sein und steht unter dem Motto «'cause life is better with movies». (pd/cbe)