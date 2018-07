Fussball-WM: Die besten Tweets aus der Branche zu #SWESUI

In so manchen Redaktionen dürfte am Dienstag nach 16 Uhr die Zeit stillgestanden sein. Viele Journalisten haben in den TV- statt in den Computerbildschirm geschaut, um sich die WM-Partie zwischen Schweden und der Schweiz anzuschauen.

Wer unangenehme Nachrichten still loswerden will, hat jetzt um 15.55 Uhr die Gelegenheit. — Rainer Stadler (@sarsarsar) 3. Juli 2018



Mitgefiebert wurde überall, so wie hier im Public Viewing vor dem Studio von Radio Energy Zürich:

Alles Daumendrücken nützte wenig. Die Schweiz verlor gegen Schweden 0:1. Spott und Häme im Netz liessen nicht lange auf sich warten. Auch Twitterer aus der Kommunikationsbranche haben nach dem Abpfiff in die Tasten gehauen:



Was hat die Schweizer Bevölkerung und die Freundin des Schweizer Torhüters nach dem WM-Out gemeinsam?





Beide können nun den Sommer geniessen.#SWESUI — jdv (@jardinduvin) 3. Juli 2018



Das einzige, was ich dieser Mannschaft vorwerfe, ist, dass sie @sascharuefer persönlich enttäuscht haben. Das ist einfach nicht okay. #SWESUI — Renato Kaiser (@Renato_Kaiser) 3. Juli 2018



Seien wir ehrlich: seit heute sind wir nicht traurig, dass man #Schweden mit #Schweiz verwechselt! — Esther Girsberger (@EGirsberger) 3. Juli 2018



Wir gehen morgen in die #Ikea und nehmen alle Mini-Bleistifte mit. #swesui — Gerry Reinhardt (@gerryreinhardt) 3. Juli 2018



Sehr schade. Aber immerhin wieder zweimal @remo_baumeler gesehen, und beim zweiten Mal schaut er nicht mal aufs iPhone. #SWESUI pic.twitter.com/OmYLxtFOal — Peter Hogenkamp (@phogenkamp) 3. Juli 2018







Der letzte Dienst der Schweizer Mannschaft an der Nation: Sie lindert den Schmerz beim Ausscheiden durch die Erleichterung, dass Schluss ist — Constantin Seibt (@ConstSeibt) 3. Juli 2018

Right now pic.twitter.com/0nJgketmfP — Matthias Chapman (@matthiaschapman) 3. Juli 2018



(cbe)