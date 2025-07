Publiziert am 07.07.2025

Albert Rösti

Bundesrat, Vorsteher Departement Uvek

«Seit einem Vierteljahrhundert begleitet persoenlich.com die Entwicklungen in der Schweizer Medien- und Kommunikationslandschaft. Gerade in einer Zeit des Wandels ist eine unabhängige, vielseitige Berichterstattung von grosser Bedeutung. Als Medienminister schätze ich die Rolle solcher Plattformen, die den Dialog fördern und Orientierung bieten. Auch im Medienspiegel des UVEK finde ich regelmässig spannende Beiträge von persoenlich.com – und ich blättere immer wieder gerne durch die gedruckte Ausgabe. Herzliche Gratulation zum 25-Jahr-Jubiläum!»

Dominique von Matt

Präsident gfm, Gründer von Matt/second opinion

«Der letzte prägende Moment war die Einführung des persoenlich.com-Podcasts. Und damit ein wichtiger Schritt in die Zukunft einer Kopfhörer-Gesellschaft. Ich frage mich aber mehr, was mein nächster prägender Moment sein wird. Ich vermute und hoffe zugleich auf eine Bezahlschranke – mindestens für Premium-Inhalte. Weil wertvolle journalistische Arbeit einen Preis haben muss.»

Rahel Kindermann Leuthard

Geschäftsführerin FRZ Flughafenregion Zürich

«Es gab für mich nicht den einen prägenden Moment – vielmehr ist es die kontinuierliche partnerschaftliche Zusammenarbeit mit persoenlich.com und allen Beteiligten über die Jahre hinweg, die für mich besonders wertvoll ist. Ob in klassischen Formaten, digitalen Beiträgen oder persönlichen Begegnungen: Der Dialog war stets auf Augenhöhe, verlässlich und inspirierend. Wir danken insbesondere auch Matthias Ackeret für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit!»

Chris Fluckiger

CEO & Founder Mediatonic SA

«Zunächst möchte ich im Namen der gesamten Mediatonic-Crew dem persoenlich.com-Team ganz herzlich zum 25-jährigen Bestehen gratulieren – eine beeindruckende Leistung, insbesondere in einer Zeit, in der Kontinuität keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Ein einzelnes prägendes persoenlich.com-Erlebnis gibt es nicht. Vielmehr sind es die wiederholten und persönlichen Begegnungen mit Matthias Ackeret, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Matthias ist ein grosser Kommunikationsprofi und ein inspirierender Mensch mit echter Leidenschaft für das, was er tut. Darüber hinaus engagiert er sich mit grosser Energie für unsere Branche – das verleiht ihm eine zusätzliche Dimension des Respekts. Chapeau. Matthias ist der einzige Journalist der Fachpresse aus der Deutschschweiz, der mehrmals persönlich nach Genf gereist ist, um uns bei mediatonic kennenzulernen. Seine Neugier und sein echtes Interesse führten ihn als Ersten zu uns – in eine Region, in der wir vor 22 Jahren eine unabhängige Mediaagentur gründeten, die heute zu den führenden des Landes gehört. Diese besondere Verbindung zu persönlich sowie zu Matthias und seinem Team basiert auf gegenseitigem Respekt, auf Wertschätzung und einem echten Interesse an der Kommunikationsbranche. Seine Leidenschaft für Kommunikation und Kunst spiegelt sich in der konstant hohen Qualität des Magazins wider – sowohl in der Print- als auch in der Digitalausgabe. Im Namen des gesamten mediatonic-Teams gratuliere ich nochmals ganz herzlich zum 25-jährigen Jubiläum. Für mich ist persönlich das führende Print- und Digitalmedium der Schweizer Kommunikationsszene.»

Edith Hollenstein

stv. Leiterin Wirtschaftsteam Tamedia, langjährige Redaktionsleiterin persoenlich.com

«Unübertrefflich ist persoenlich.com bei vielem, insbesondere bei kurzen Entscheidungswegen. Wenn jemand aus meinem Team oder ich eine Idee hatte, ging ich als damalige Redaktionsleiterin jeweils ins Nebenzimmer, sprich ins Chef-Büro, wo Verleger Matthias Ackeret zwischen hohen Zeitschriften- und Papierstapeln sass und (in 90 Prozent der Fälle) telefonierte. Hatte er irgendwann dann aufgehängt, hörte er zu und sagte: «Interessiert es dich? Isch guet, mache.» So unkompliziert entstanden der «Weekly»-Newsletter, die Clubhouse-Talks während der Pandemie und das Video-Format «Creative Coffee», wo wir Branchen-Persönlichkeiten wie Judith Wittwer, Mona Vetsch, Martin Suter, Markus Somm, Roger Köppel, Andrea Jansen oder Hannes Grassegger im Café Plüsch in Zürich zum lockeren Gespräch trafen. So viel Pragmatik und Flexibilität, gepaart mit ultrakurzen Prozessen – persoenlich.com, du warst und bist diesbezüglich einfach unschlagbar!»

Tarkan Özküp

Chief Commercial Officer, Mitglied der Unternehmensleitung CH Media

«Als persoenlich.com 2020 einen Beitrag über den Launch von watson.ch/fr brachte – mitten in der Pandemie. In einem Moment, in dem viele Unternehmen auf Rückzug schalteten, wurde dort über Mut, Weitblick und unternehmerisches Risiko berichtet. persoenlich.com schafft Publizität für das tägliche Schaffen in den Medien und ist deshalb unentbehrlich für die Branche. Für diesen Einsatz bin ich dem Team hinter persoenlich.com dankbar.»

Jürg Bachmann

Präsident KS/CS Kommunikation Schweiz

«Ich habe meine Stimme dafür abgegeben, als KS/CS Kommunikation Schweiz vor vielen Jahren persönlich und persoenlich.com zum Medienpartner gewählt hat. Eine Entscheidung, die bis heute stimmt. Ich freue mich jeden Tag über die korrekte Berichterstattung, die Offenheit für Themen und die verlässliche Regelmässigkeit des Newsletters. Herzliche Gratulation zu dieser beeindruckenden Leistung und auf weitere gute Zusammenarbeit!»

Michèle Widmer

Content-Leiterin mal ehrlich, langjährige Redaktionsleiterin persoenlich.com

«Prägende Momente für die Medien- und Kommunikationsbranche gab es in den letzten Jahren genug. In meinen zehn Jahren als Journalistin und Redaktionsleiterin von persoenlich.com habe ich zahlreiche, teilweise fast schon historische Schlagzeilen an die Leser:innen verschickt. Für mich persönlich prägend war jedoch kein konkreter dieser Momente – sondern vielmehr die Art und Weise, wie die vierköpfige Online-Redaktion diese Situationen meisterte. Nachdem die Breaking News das Herz höher schlagen liess, tauschten wir uns aus, teilten unser Fachwissen, unser Netzwerk und versuchten, für den Newsletter tags darauf so viele Informationen herauszubekommen wie möglich. Die Arbeit war ein Miteinander. Die Arbeit motivierte. Die Arbeit machte Freude. Ich blicke sehr gerne auf diese Zeit zurück. Alles Gute zum 25. Geburtstag!» (Foto: Rahel Weiss)

Alexander Jaggy

Co-Founder and Chief Creative Officer Thjnk Zurich

«Als im Jahr 2000 die Dotcom-Blase platzte und unzählige Online-Pioniere in den digitalen Abgrund stürzten, bewies persoenlich.com erstmals seine aussergewöhnliche Widerstandskraft und etablierte sich als unverzichtbare Konstante in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche. Ein Vierteljahrhundert später blicken wir auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: von den ersten Online-Gehversuchen zur interaktiven Community mit der von mir heiss geliebten (not!) Kommentarfunktion, von Gastbeiträgen über den täglichen Newsletter bis hin zum Blog. Jedes Update war gut durchdacht und gestalterisch grosszügig, was ich liebe. persoenlich.com hat den digitalen Wandel nicht nur überlebt, sondern aktiv mitgestaltet und sich kontinuierlich neu erfunden. Herzliche Gratulation!»

Anna Preisig und Benno Frick

Leiterin Geschäftsstelle Agenturnetzwerk ASW und Geschäftsführer Agenturnetzwerk ASW

«Für uns ist jeder persönliche Kontakt mit den Macherinnen und Machern des persoenlich.com ein besonderer Moment.»

Silvan Metzger

Metzger Rottmann Bürge Partner AG

«Die älteste familiengeführte Kreativagentur, die gerade neu erfunden wird, gratuliert dem Urgestein persoenlich.com zum 25. Geburtstag!»

Marc Walder

CEO Ringier AG

«Mein prägendster persoenlich.com-Moment ist jeden Morgen um 5.45 Uhr. Da zappe ich durch den Newsletter, um einen guten Überblick über den Medien- und Marketing-Standort Schweiz zu erhalten.»

Hans-Peter Nehmer

Head of Corporate Communications & Responsibility Allianz, Präsident Harbour Club

«Ein prägender Moment für mich war der Online-Artikel über das Engagement der Allianz Suisse während des Pride Month im Jahr 2019. Am Ende wurde ich von der Journalistin nach meinem persönlichen Bezug zum Thema gefragt. Es war das erste Mal, dass ich öffentlich über meine eingetragene Partnerschaft mit meinem Mann sprach. Diese Gelegenheit hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Die Unterstützung der Allianz für Vielfalt und Inklusion hat mir den Mut gegeben, meine Geschichte zu teilen und zu zeigen, dass wir alle Teil einer respektvollen und offenen Gemeinschaft sind.»

Christian Lüscher

Senior PR und Communications Manager Greater Zurich Area, langjähriger Redaktionsleiter persoenlich.com

«Es gab viele prägende Momente bei persoenlich.com – spannende Storys, intensive Redaktionssitzungen, Begegnungen, die nachhallen. Doch am tiefsten eingebrannt hat sich Rapperswil. Lange war es unser Zuhause, und ich, ein Stadtzürcher, pendelte täglich dorthin. Der Weg wurde mehr als Routine – er wurde eine stille Reise zu mir selbst. Noch heute halte ich am Hauptplatz inne, wenn ich mit dem Gravelbike den Zürichsee umrunde. Ein kurzer Halt, ein Blick zurück. Diesen Sommer trainiere ich für meinen Schwumm von Rapperswil nach Zürich – mein poetischer Brückenschlag zur Vergangenheit. Rapperswil war nie nur ein Arbeitsort. Es war ein Gefühl. Und es bleibt.»

Oliver Prange

Mitgründer persoenlich.com und Verleger DU – Das Kulturmagazin

«Es war 1999, als ich immer mehr über das Thema Internet las, das offenbar die Welt verändern würde. Also warum nicht auch ein bisschen die Welt verändern? Compagnon Bruno Hug und ich hatten das «persönlich» als Monatsmagazin wiederbelebt, es fehlte aber ein Tagesmedium in unserer Branche. Im Mai 2000 gingen wir an den Start. Das war lustig. Jeden Tag neue Kampagnen (das gab es noch) und Personalwechsel. Mit einer frühen Digitalkamera machte ich Filmchen. Ich erinnere mich an einen Publigroupe-Anlass auf Teneriffa (auch das gab es noch), von wo ich verwackelte Filmchen heimbrachte und diese zuckend über persoenlich.com publizierte. Das war ein Spass – und etwa so modern wie ein Buster-Keaton-Film. Herrgott, wo ist die gute alte Zeit geblieben?»

Roland Ehrler

Direktor Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

«Mein prägendster persoenlich.com-Moment ist… sorry, aber ganz ehrlich, da fällt mir nichts dazu ein! Für die einen könnte es diese oder jene Schlagzeile aus dem Werbemarkt, von Kunden, Agenturen, Vermarktern, der Politik und was auch immer sein. Für mich ist es kein einzelner Moment, sondern das Gesamtpaket von persoenlich.com, das mich in den letzten 25 Jahren in der Marketingkommunikation von Swisscom und im SWA mit täglichen relevanten Branchennews auf dem Laufenden gehalten hat. In diesem Sinne herzliche Gratulation an dich und das Team! Macht weiter so!»

Andrea Haemmerli

Geschäftsführerin Seven One Entertainment Group

«Herzlichen Glückwunsch zum 25-Jahr-Jubiläum, persoenlich.com! Im Namen unseres gesamten Teams möchten wir euch zu diesem bemerkenswerten Meilenstein gratulieren. 25 Jahre tägliche Berichterstattung und das ständige Streben nach qualitativ hochwertigen Inhalten sind eine beachtliche Leistung. persoenlich.com hat sich als eine wertvolle Quelle für prägnante und tiefgehende Informationen etabliert und sich in der Branche einen exzellenten Ruf erarbeitet. Euer Engagement und eure Expertise tragen nicht nur zur Bereicherung der Medienlandschaft bei, sondern setzen auch Massstäbe für informative Newsletter. Wir schätzen die Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreichen Austauschs.»

Roman Hirsbrunner

CEO Jung von Matt AG

«persoenlich.com hat uns und die gesamte Branche in den vergangenen Jahren bei vielen grösseren und kleineren Erfolgen, Veränderungen und Challenges begleitet. In Erinnerung bleiben etliche Berichterstattungen aus Cannes, unser Wechsel von Migros zu Coop oder auch People-News, die durch persoenlich.com publik wurden – nicht immer in unserem Sinn, aber immer im Sinn der Transparenz innerhalb der Branche. So herausfordernd das stellenweise sein mag, so sehr freuen wir uns, persoenlich.com auch in Zukunft als Sprachrohr der Branche zu wissen.»

Markus Ruf

Gründungspartner und Creative Director Ruf Lanz

«persoenlich.com ist genau ein Jahr älter als Ruf Lanz, begleitet uns also seit den Anfängen. Ich erinnere mich noch, wie ich im Frühling 2000 eine Postkarte von Bruno Hug und Oliver Prange erhielt, mit der kühnen Bitte um meine E-Mail-Adresse. So haben sie Adressen für den ersten Newsletter der Branche gesammelt. Ich habe es nicht bereut, sie damals herausgerückt zu haben. Die ersten Videos waren total verwackelt. Aber weil die Interviewpartner alles andere als unterbelichtet waren, trotzdem sehr erhellend (allen voran John Hegarty und Michael Conrad). Heute sind es vor allem die über die Tagesaktualität hinausgehenden Blogs, Interviews und Podcasts, denen ich regelmässig die knappste Ressource unserer Zeit schenke: ungeteilte Aufmerksamkeit. Happy Birthday an das ganze Team!»

Rageth Clavadetscher

CEO Glatt

«persoenlich.com ist eine der wichtigsten Stimmen der Branche, immer gut informiert und am Puls der Zeit. Ich nehme das Magazin als verlässlichen Begleiter wahr, der einordnet und erklärt, ohne zu werten. Ein grosser Teil des Erfolgs geht zudem auf die vielfältigen Veranstaltungen zurück. Sie sind immer inspirierend – und das Networking kommt nie zu kurz! In unserer schnelllebigen Zeit ist dieser persönliche Austausch das A und O. Das gilt nicht nur für die

Werbebranche, sondern auch im Detailhandel. Egal, wie viele Händler im Internet präsent sind: Sie können niemals das Einkaufserlebnis und den Service vor Ort ersetzen. Ich bin überzeugt, dass dies noch ziemlich lange so bleiben wird! In diesem Sinne: Auf die nächsten 25 Jahre!»

Michael Wanner

CEO CH Media

«Es gibt nicht den einen prägenden Moment. persoenlich.com gehört aber in meinem Medienmenü seit Jahren zur Pflichtlektüre, damit ich über News aus der Branche und Personalien informiert bin.»

Audrey Arnold

Geschäftsführerin Leading Swiss Agencies LSA

«persoenlich.com begleitet die Schweizer Kommunikationsbranche seit 25 Jahren mit Gespür für Relevanz, Haltung und Nähe zur Branche. Besonders prägend ist für mich der konstante Blick auf Entwicklungen in der Agenturlandschaft – von Pitch-Entscheiden bis zu Branchentrends. Die Plattform ist eine verlässliche Informationsquelle, die wir bei Leading Swiss Agencies regelmässig nutzen. Besonders hervorheben möchte ich auch den aktuellen Einsatz von Matthias Ackeret gegen Verbote von kommerzieller Aussenwerbung. Dieses Engagement für die Kommunikationsfreiheit verdient grossen Respekt und ein herzliches Dankeschön.»

Christian Dorer

Leiter Direktion Kommunikation Migros-Genossenschafts-Bund

«Ich erlebe jeden Morgen meinen besonderen persoenlich.com-Moment: Noch bevor ich meinen Tee ausgetrunken habe, lese ich den Newsletter über die Medien- und Kommunikationswelt. Wer wechselt wohin, welche Trends zeichnen sich ab, welche Events darf ich nicht verpassen? persoenlich.com liefert umfassend, fair und trotzdem kritisch – genau das, was unsere Branche braucht. Vor allem dank Matthias Ackeret, der mit viel Mut und Herzblut das Steuer übernommen und das Medium zu der unverzichtbaren Stimme gemacht hat. Als Chefredaktor und als Kommunikationschef durfte ich sein sympathisches und kompetentes Team oft erleben. In der nächsten Ausgabe spricht Ackeret übrigens mit Migros-CEO Mario Irminger über Transformation, Mut zu Einschnitten und darüber, warum Duttweiler heute noch relevant ist. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre mit persoenlich.com!»

Felix Graf

CEO NZZ

«Seit 25 Jahren begleitet persoenlich.com die Schweizer Kommunikations- und Medienbranche – pointiert, aktuell und mit sicherem Gespür für Relevanz. Für viele ist die Plattform längst täglicher Pflichtblick – so wie bei uns das NZZ-Morgenbriefing. Ein verlässlicher Fixpunkt in einer dynamischen Branche.»

Michel Grunder

CEO Farner

«Seit Jahren ist persoenlich.com Teil meiner Morgenroutine und verschafft mir einen informierten und inspirierten Start in den Tag. Als Spiegelbild und Sprachrohr der Branche ordnet persoenlich.com Wichtiges ein, macht vertraute, aber auch neue Gesichter sichtbar und besetzt die richtigen Themen. Matthias und sein Team sind am Puls der Branche, das spürt man. Herzliche Gratulation und vielen Dank für die Konstanz über all die Jahre. Macht weiter so.»

Jan De Schepper

Chief Sales und Marketing Officer Swissquote, Präsident Schweizer Werbeauftraggeber-Verband SWA

«Ich lese persoenlich.com täglich auf meinem iPad. Es gehört genauso zu meiner Morgenroutine wie drei Tassen schwarzer Kaffee. So bleibe ich kompakt und fundiert informiert über alles, was in den Medien, den Agenturen und im Marketing läuft. Mein prägendster Moment war sicherlich die Berichterstattung rund um den gfm-Marketingpreis im letzten Jahr. Auf dem Cover des ‹persönlich› zu erscheinen, war für mich ein besonderer Augenblick. Und ganz ehrlich: Es hat mich mit Stolz erfüllt.»

Frank Bodin

Inhaber bodin.consulting

«Wenn ich ‹Bodin› ins Suchfeld von persoenlich.com eingebe, werden «829 Treffer in Artikeln» angezeigt. Das hier ist also der achthundertdreissigste. Der erste Eintrag vom 4. Mai 2000 handelt von einer Opel-Plakatkampagne, an

die ich mich nicht mehr erinnere. Gut erinnern kann ich mich hingegen an den dritten Eintrag vom 10. Mai 2000 mit dem Titel «Dem ADC geht ein Licht auf»: die Ankündigung der Vernissage des ADC-Jahrbuchs 2000, des ersten Buchs der Welt, dessen Einband sich mit einem Schalter am Buchrücken an- und ausschalten liess. Auf die Titelseite von «persönlich» habe ich es nur einmal geschafft. Dank persoenlich.com weiss ich, wann das war: Im Dezember 2002 erschien die Titelgeschichte über meinen «Versus Chair», einen Stuhl mit zwei Sitzflächen, aber nur zwei Beinen, auf dem man deshalb nur zu zweit Platz nehmen konnte. Ich fotografierte jeweils zwei Kontrahenten darauf – als Sinnbild dafür, dass durch die Balance unterschiedlicher Meinungen etwas Konstruktives entsteht. Mein Ziel damals war es, George W. Bush und Saddam Hussein auf diesem Stuhl zusammenzubringen – Kunst als diplomatische Vermittlerin. Auf meine Einladungsbriefe erhielt ich leider nie eine Antwort. Als Newsportal ist persoenlich.com heute nicht mehr wegzudenken. Und als Branchenarchiv wird es Historikern in ferner Zukunft als Quelle dienen, wenn sie wissen möchten, wie es damals war, als es noch richtige Werbeagenturen gab und persoenlich.com 25 Jahre jung wurde.»

Patrik Müller

Chefredaktor CH-Media-Zeitungen und Schweiz am Wochenende, Organisator und Gründer Swiss Media Forum

«Ein Medium hat Relevanz, wenn es etwas auszulösen vermag. Dass persoenlich.com diesen Impact hat, erlebe ich immer wieder. Wenn persoenlich.com zum Beispiel einen Abgang bei CH Media vermeldet, habe ich kurz darauf schon die ersten Bewerbungen für die Nachfolge in der Mailbox. Das ist praktisch und zeigt: Die ganze Journalistencommunity liest persoenlich.com.»

Bruno Hug

Gründer persoenlich.com, heute Verleger Linth.24

«Es gab drei: erstens, als Oliver Prange gegen Ende der 1990er-Jahre zu mir sagte: ‹Komm, wir gehen mit ‹persönlich› online.› Zweitens, als wir nach schwieriger Entwicklung in den Anfängen von Online-Medien endlich online waren, und drittens: die Geburt der gescheiten Idee, alle E-Mail-Adressen der Branche für den persoenlich.com-Newsletter zusammenzuklauen – im Wissen, dass das bald nicht mehr erlaubt sein wird.»

David Schärer

Inhaber David Schaerer Studio

«Mein persoenlich.com-Moment war am 20. August 2007. Meine damalige Partnerin und Partner und ich hatten die Eröffnung der eigenen Agentur verkündet. Wir waren sehr jung, sehr selbstbewusst, sehr frech und sind all-in gegangen. persoenlich.com veröffentlichte ein grosses Interview, und im Nu waren wir in der Szene bekannt. Seither habe ich persoenlich.com sehr viel zu verdanken. Mit euren Einordnungen schafft ihr als Chronisten und Chronistinnen der Branche einen gemeinsamen Boden. Ich selber bin etwa zur selben Zeit wie persoenlich.com in die Branche eingestiegen, und ihr wart mir immer eine Orientierungshilfe. Euer selbstauferlegter Grundversorgungsauftrag ist für uns Journalistinnen und Kommunikatoren unverzichtbar, weil ihr uns miteinander verbindet. Dazu sollten wir in der Zeit des Wandels alle Sorge tragen.»

Tobias Zehnder

Co-Founder und Managing Director Webrepublic

«persoenlich.com begleitet mich seit meinem Start in dieser Branche: Die tägliche Lektüre des Newsletters ist mein Start in den Tag. Spannende Entwicklungen und wichtige Artikel speichere ich ab und habe damit immer im Blick, wie sich unsere Branche verändert. Persönliches Highlight war für mich das Interview anlässlich unseres 15-jährigen Agenturbestehens im letzten Jahr. In entspannter Atmosphäre mit Matthias Ackeret und Tom Hanan entstand nicht nur ein spannendes Interview, sondern auch eine kleine Zeitreise durch die Media-Entwicklung der letzten eineinhalb Jahrzehnte. Das passt gut zum heutigen Anlass: Als persoenlich.com im Jahr 2000 online ging, war Werbung auf Google gerade erst im Entstehen. Heute diskutieren wir, wie KI-generierte Suchergebnisse in holistische Marketingstrategien integriert werden können. persoenlich.com ist und bleibt dabei ein wichtiger Wegbegleiter.»