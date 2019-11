Zermatt Unplugged 2020: Die ersten Acts sind bekannt

Ruedi Baumann

Tagi-Journalist erhält Angebot von Chor

An der SVP-DV hat er aus Freude an seiner schönen Stimme mitgesungen. Nun soll er in der Ukraine auftreten.

An der Zürcher SVP-Delegiertenversammlung hat Ruedi Baumann aus Freude an seiner schönen Stimme mitgesungen. Nun soll der 67-jährige «Tages-Anzeiger»-Redaktor in der Ukraine auftreten.

von Christian Beck