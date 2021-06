SRF Retro Quiz: Die neue Spiel-Show im Sommer

Der Montagabend ist seit Jahrzehnten das Zuhause für SRF-Quizsendungen. Von «Tell-Star» und «Risiko» über «Megaherz» bis «Eiger, Mönch und Kunz» – zahlreiche Fragen wurden seit den ersten Quiz-Shows gestellt und beantwortet. Diesen Sommer machen sich ein prominentes Rateteam und ehemalige Quiz-Moderatorinnen und -Moderatoren daran, die ehemaligen Fragen in einer unterhaltsamen Runde zu beantworten. Moderiert wird die Sendung von Sven Epiney. Dies geht aus dem SRF-Newsletter hervor.

Wer kann noch erahnen, was 100 Schweizerinnen und Schweizer gesagt haben, als sie in den Achtzigerjahren bei «Tell-Star» nach ihrer Lieblings-Reisedestination gefragt wurden? Und wer weiss noch, welche Behauptung damals in den Neunzigerjahren in «Risko» beim Spiel «Rot oder Gelb» richtig war?





Dabei steht nicht nur in jeder Sendung ein ehemaliges Quizformat im Fokus, mit dabei sind jeweils auch die damaligen Gastgeberinnen oder die damaligen Gastgeber. Zusammen mit zwei prominenten Gästen spielen sie die Fragen aus den unterschiedlichen Sendungen nach.

Juli 2021 – «Tell-Star» mit Beni Thurnheer, Cornelia Bösch und Reto Scherrer

Juli 2021 – «Eiger, Mönch und Kunz» mit Susanne Kunz, Steffi Buchli und Hanspeter Latour

Juli 2021 – «Traumpaar» mit Raymond Fein, Cornelia Bösch und Reto Scherrer

Juli 2021 – «Risiko» mit Gabriela Amgarten, Fabienne Bamert und Hanspeter Latour

August 2021 – «Al Dente» mit Sibylle Sager, Steffi Buchli und Reto Scherrer

August 2021 – «Megaherz» mit Heinz Margot, Fabienne Bamert und Hanspeter Latour

Das «SRF Retro Quiz» lässt das Publikum in die unvergessenen Quizsendungen eintauchen und gleichzeitig wunderbar mitraten. SRF zeigt die sechsteilige Serie ab dem 5. Juli, jeweils montags um 20.05 Uhr auf SRF 1. (pd/lol)