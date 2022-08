Claudio Zuccolini: Die «SRF Comedy Show» feiert Premiere

Die Kanzlei in Zürich bietet die Kulisse einer neuen Comedy-Mixed-Show, die von Claudio Zuccolini moderiert wird. Die «SRF Comedy Show» bietet einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die lebendige Schweizer Comedy-Szene, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zehn Künstlerinnen und Künstler haben in den beiden Sendungen vom 28. August und 4. September 2022 einen Auftritt. So breit wie die Palette der Komikerinnen und Komiker seien auch die Formen der Darbietungen: Vom scharfen Stand-up bis zur witzigen Musik-Nummer sei «alles dabei». Zudem würden in einem Einspieler die drei Nominierten für die Kategorie «SRF 3 Best Talent Comedy» für die Swiss Comedy Awards präsentiert.

In der Sendung vom 28. August 2022 sind Lisa Catena, Sven Ivanic, Jane Mumford, Charles Nguela und Oropax mit dabei. In der Sendung vom 4. September 2022 sind Anet Corti, Michael Elsener, Pasta del Amore, Rob Spence sowie Riklin & Schaub zu sehen. (pd/tim)





Ausstrahlung: sonntags, 28. August und 4. September 2022, 22.25 Uhr, SRF 1