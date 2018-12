Christa Rigozzi: Die Tessinerin gibt es nun auch als Pizza

Sympathisch, authentisch und sprühend vor südländischer Lebensfreude: So ist Christa Rigozzi. Darum passe die schöne Tessinerin «perfettamente» zur Pizzeria Ristorante Molino, heisst es in einer Mitteilung. Rigozzi wirkt ab dem 1. Januar 2019 als Ambassadorin des Restaurants.

Zusammen mit dem Molino-Team hat Rigozzi ihre persönliche Pizza kreiert. Belegt mit edlen Zutaten wie Büffelmozzarella, Rindscarpaccio, Parmesan-Splittern und verfeinert mit Trüffelöl, setzt die Pizza «Christa Rigozzi» ab sofort einen Akzent im Pizza-Sortiment des italienischen Restaurants.

«Ich liebe Pizza über alles», wird die frisch gebackene Botschafterin in der Mitteilung zitiert. «Am liebsten geniesse ich sie natürlich authentisch und ofenfrisch, belegt mit den besten Zutaten aus Italien – so wie sie in der Pizzeria Ristorante Molino auf den Tisch kommt.»

Rigozzis Engagement für die Pizzeria Ristorante Molino beläuft sich vorerst auf zwei Jahre. Auch im Social-Media-Bereich des Unternehmens sollen Aktionen mit der Tessinerin stattfinden. (pd/as)