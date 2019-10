Essence 19: Diese Arbeiten gewinnen beim Design-Award

Am 4. Oktober wurde der Essence-Award im Neubad Luzern zum dritten Mal verliehen. Es gab unter anderem Auszeichnungen für das Rebranding von Zürich Tourismus, das Online Magazin «Lifeathome.ch» von Ikea oder für Independent-Projekte wie die Kleinstgalerie Palais in Neuenburg. Der SGV-Mitgliederpreis ging an die Plakatserie für das Théatre des Marionettes de Genève, wie es in einer Mitteilung des Schweizer Grafiker Verbands heisst.

Die im Kontext mit dem Weltformat Graphic Design Festival durchgeführte Preisverleihung war auch gleichzeitig Vernissage für die Publikation «Essence 19» mit allen preisgekrönten Arbeiten. Der Fachjury sei die Jurierungsarbeit einmal mehr nicht leicht gefallen. Erfreulicherweise waren auch in der dritten Ausgabe von Essence das gestalterische Niveau und die konzeptionelle Qualität der eingereichten Arbeiten bemerkenswert hoch, wie es heisst.

Von insgesamt 21 Shortlist-Nominationen wurden acht Arbeiten als Bronze und vier als Silber auserkoren. Besonders freut die Jury, dass gleich zwei Einreichungen mit einem Gold-Award ausgezeichnet werden konnten:

Essence 19 Gold

Kategorie Design: Zürich Tourismus (Rebranding / CI / CD) von Studio Marcus Kraft

Kategorie Design: 6 Schriften, 60 Bustaben, 71 Punzen von Bivgrafik – Visuelle Gestaltung, Zürich

Essence 19 Silber

Kategorie Design: Palais – Ggalerie von Prune Simon-Vermot

Kategorie Design: Le roman des Romands von The Workshop

Kategorie Motion: «Truckin’» von Stubbings GMBH

Kategorie Interactive: Onlinemagazin «Lifeathome.ch» für Ikea von Raffinerie AG für Gestaltung

SGV Mitgliederpreis

Kategorie Design: Théâtre des Marionettes de Genève von Atelier blvdr





Die nominierten und ausgezeichneten Arbeiten sowie die Preisträger sind online einsehbar oder als Publikation zu bestellen auf essence.sgv.ch. (pd/cbe)