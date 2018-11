Darf ich bitten?: Diese Stars tanzen durch die Zeit

In «Darf ich bitten? – Stars tanzen durch die Zeit» begeben sich im Studio 1 in Zürich zehn Schweizer Persönlichkeiten in einen Tanzwettbewerb, der sie querbeet auf eine Reise durch verschiedene Tanzstile schickt (persoenlich.com berichtete). In Einspielern, die vor jedem Tanz gezeigt werden, erhält das Publikum Infos zu den Tänzen, einen Einblick ins Leben der Protagonisten und natürlich Eindrücke aus dem aktuellen Trainingsprozess. Die Zuschauer sowie die Juroren Marianne Kaiser, Tanzschulleiterin, Künstler Rolf Knie und Choreograf und Produzent Curtis Burger entscheiden, wer auf dem Parkett die beste Figur macht.

Nach zwei Qualifikationsrunden schaffen es sechs Prominente in die Halbfinalsendung. Dort haben wiederum vier Persönlichkeiten die Chance aufs grosse Finale. «Darf ich bitten? – Stars tanzen durch die Zeit» sei eine Show «zum Mitfiebern, mit viel Nostalgie und Emotionen», wie SRF dazu schreibt. Sandra Studer moderiert auch in der zweiten Staffel den vierteiligen Live-Event, der am 9. März 2019 startet und auf SRF 1 zu sehen ist.

In der ersten Qualifikationsshow vom 9. März 2019 mit dabei sind:





Hanna Scheuring

Ihre Schauspielkarriere begann die heute 53-Jährige an verschiedenen Theatern in Deutschland. Zurück in der Schweiz wurde sie landesweit als «Vreni» in der Sitcom «Fascht e Familie» bekannt. Seitdem ist sie immer wieder in Film und Fernsehen zu sehen. Ihre grosse Leidenschaft bleibt aber die Bühne: Seit 2014 ist sie Leiterin des Bernhard-Theaters in Zürich.





Daniela Baumann

2008 eröffnete die 51-jährige Fitness-Unternehmerin ihr erstes Pole-Fitness-Studio in Zürich. Über die Jahre ist es Daniela Baumann gelungen, zwölf Trainingsstudios schweizweit aufzubauen, und sie begeistert Jung und Alt für den anspruchsvollen Sport. Die erfolgreiche Fitnesskönigin tritt mit dem Fitness-Pole-Dance auch an diversen Shows auf.





Fabien Rohrer

Als Snowboard-Champion wurde Fabien Rohrer Mitte der 90er-Jahre bekannt. 1996 holte er sich den Europameister- und 1997 den Weltmeistertitel. Es folgten wilde Jahre, in denen er auch immer wieder in Film und Fernsehen zu sehen war. Heute lebt der 43-jährige «Fäbu» mit seiner Familie in der Nähe von Bern und ist sein eigener Chef: Er hat sich in den letzten zehn Jahren eine eigene Immobilienfirma aufgebaut.





Jan Oliver Bühlmann

Der Sänger und Musiker wurde 2010 in Genf zum Mister Schweiz gewählt. Nach einem kurzen Ausflug in die Welt der Laufstege und Fotoshootings besann er sich auf seine Wurzeln zurück, die Musik. Der 31-Jährige besitzt eine klassische Gesangsausbildung und spielt Klavier. 2013 erschien sein Debütalbum «Great Escape». Im Sommer 2018 debütierte er auf der Musicalbühne in «Die Schöne und das Biest».





Vincent Gross

Vincent Gross ist mit 22 Jahren der Jüngste unter den «Darf ich bitten?»-Tänzerinnen und Tänzern. 2015 gewann er bei der Pop-Schlager-Show «Hello Again» den Titel «Newcomer des Jahres». Seitdem geht seine Karriere steil bergauf: Mit «Rückenwind» und «Möwengold» hat er bereits zwei Alben veröffentlicht, die in der Schweiz und auch in Deutschland die Charts bis in die Top Ten eroberten.





In der zweiten Qualifikationsshow vom 16. März 2019 mit dabei sind:





Patricia Boser

Die 51-Jährige galt in den 90er-Jahren durch die Sendung «SwissDate» als «Kupplerin der Nation». Sie moderierte diverse Radio- und Fernsehsendungen und ist aus der Schweizer TV-Szene nicht mehr wegzudenken. Dank «Lifestyle» kennt «Patty» den Kühlschrankinhalt und die Herzenswünsche der Schweizer Promis besser als sie selbst. Seit 2015 hat sie in der TV-Senderfamilie von CH Media (TeleZüri, TeleBärn, Tele M1) ihre eigene Boulevardsendung «Boser & Böser».





Anita Buri

Ganze 19 Jahre ist es her, dass die Thurgauerin Anita Buri in Lugano zur Miss Schweiz gewählt wurde. Seitdem avancierte sie vom Model zur Moderatorin und schliesslich zur Unternehmerin. Im vergangenen Juli feierte sie ihren 40. Geburtstag – Zeit, ihre langjährige Leidenschaft für das Tanzen, die sie seit ihrer Kindheit begleitet, endlich vor Publikum und einer Fachjury bei «Darf ich bitten?» unter Beweis zu stellen.





Tama Vakeesan

Tama Vakeesan ist gebürtige Tamilin und in Langenthal aufgewachsen. Als Moderatorin beim Jugendsender Joiz interviewte sie diverse internationale Stars. Mit ihrem SRF-YouTube-Channel «Tama Gotcha!» machte sie das Leben zwischen zwei Kulturen zum Thema. Aktuell ist die 30-Jährige als Video-Reporterin beim Schweizer Newsportal Nau.ch tätig und produziert hier ihre neue Video-Serie «Tamaste».





Sven Epiney

Seit über 30 Jahren ist er vom Radio und von den Bildschirmen der Schweizer Wohnstuben nicht mehr wegzudenken: Sven Epiney. Der 46-Jährige gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Moderatoren der Schweiz. Im Laufe seiner Karriere moderierte er mehr als 2500 Fernsehsendungen und zahlreiche Radioshows.





Marc Haller

Der etwas weltfremde «Erwin aus der Schweiz» ist Marc Hallers Kunstfigur. Als Erwin gelang ihm 2012 in Österreich bei «Die grosse Comedy Chance» und später in der Schweiz bei «Die grössten Schweizer Talente» der Durchbruch. Mit einer Mischung aus Comedy und Zauberei ist der 31-Jährige, der eigentlich Schauspiel studiert hat, seitdem erfolgreich auf den Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zu sehen. (pd/cbe)