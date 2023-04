Film Commission Zurich: Dino Malacarne wird Geschäftsführer

Der Vorstand der Film Commission Zurich hat Dino Malacarne in einem mehrstufigen Verfahren als neuen Geschäftsführer gewählt. Er folgt auf Olga Zachariadis, welche die Film Commission auf eigenen Wunsch verlassen hat. Dino Malacarne tritt die Stelle am 2. Mai 2023 an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dino Malacarne kennt die Filmindustrie aus seiner Tätigkeit bei Elite Film in Zürich, für welche er mehrere Jahre gearbeitet hat, zuletzt als CEO von Ascot Elite Home Entertainment und als Head of Theatrical Distribution (Deutschland und Österreich). In diesen Führungsfunktionen verantwortete er den Lizenzhandel und die Vermarktung von nationalen und internationalen Filmen im deutschsprachigen Raum. Die letzten vier Jahre setzte er seine vielseitigen Kenntnisse und seine Gestaltungskraft in der Start-up-Szene ein und baute ein Unternehmen im Bereich Treuhand und eines im Bereich der neuen Technologien mit auf. Bei letzterem war er zuerst als Head of Marketing und später als Chief Digital Officer tätig und leitete die Produkt- und Softwareentwicklerteams.

Die Film Commission Zurich betreibt Wirtschafts- und Standortförderung mittels Film und Werbefilm und trägt zur touristischen Vermarktung von Zürich bei. Sie berät ausländische und inländische Filmproduktionen rund um das Thema «Drehen im Raum Zürich» entlang des ganzen Bewilligungsverfahrens und unterstützt sie vor und während der Dreharbeiten. Träger der Film Commission sind die Stadt und der Kanton Zürich, Zürich Tourismus und die Zürcher Filmstiftung. (pd/cbe)