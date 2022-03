International Women in Film Festivals: «Do You Remember Me?» doppelt ausgezeichnet

Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» von 20 Minuten räumt beim Vancouver International Women in Film Festivals (VIWFF) gleich zwei Preise ab. Der Film wurde mit den Awards in den Kategorien «Best Documentary» und «Best Cinematography» ausgezeichnet. «Ich gratuliere den Filmemacherinnen und Filmemachern zu diesem grossartigen Film, der mich zu Tränen gerührt hat», wird Festivaldirektorin Anaïsa Visser in einer Mitteilung zitiert.

Das VIWFF, das zum 17. Mal in Folge stattfand, zeigte während einer Woche 33 kanadische und internationale Filme verschiedener Gattungen. Das Festival hat sich laut eigenen Angabe das Ziel gesetzt, Geschlechtergleichstellung in der Filmindustrie zu fördern.

«Do You Remember Me?» dokumentiert die Geschichte von Sara Aduse, die als 7-jähriges Mädchen in Äthiopien beschnitten wurde. Als junge Erwachsene beschliesst die Zürcherin, ihre Beschneiderin aufzusuchen, um ihren inneren Frieden zu finden. Neben der Protagonistin kommen im Film auch Menschenrechtsexpertinnen und -experten zu Wort, die das Thema Mädchenbeschneidung kulturell, historisch und politisch einordnen.

«Meine Co-Produzentin Helena Müller und ich freuen uns sehr über den Award. Er bestätigt uns erneut, wie wichtig es ist, Saras Geschichte zu erzählen», wird Désirée Pomper, Co-Produzentin und stv. Chefredaktorin bei 20 Minuten zitiert.

Bei weiteren internationalen Festivals nominiert

Neben dem Festival in Vancouver wurde der Film auch an den Solothurner Filmtagen als Erstlingswerk für den Preis Opera Prima nominiert, wie es weiter heisst. Zudem wurde er für die Impact Days des Filmfestivals und Forum für Menschenrechte (FIFDH) in Genf selektioniert sowie vom Berlin Indie Film Festival in der Kategorie «Best Documentary» sowie das SR Socially Relevant Film Festival New York nominiert.

Aufgrund seines aufklärerischen Charakters werde der Film offiziell von den Hilfsorganisationen Unicef, Right to Play Switzerland sowie Menschen für Menschen, die in Äthiopien Hilfe zur Selbsthilfe leistet, empfohlen. Der Film ist ab dem 31. März in verschiedenen Schweizer Kinos zu sehen. (pd/tim)

Facts zum Film «Do You Remember Me?»

Produzentinnen: Désirée Pomper und Helena Müller/20 Minuten; Drehbuch und Regie: Désirée Pomper und Helena Müller; Kamera: Helena Müller und Murat Temel; Schnitt: Helena Müller und Murat Temel; Filmmusik: Marcel Vaid; Filmverleiher: Movie Biz. Weitere Informationen gibt es hier.

Das Buch hinter dem Film – die ganze Geschichte

Gleichzeitig mit dem Film erscheint Sara Aduses umfassende Geschichte unter dem Titel «Ich, die Kämpferin – Beschnitten, vergeben, geheilt» im Wörterseh Verlag. Verfasst wurde das Buch von Désirée Pomper in Zusammenarbeit mit Sara Aduse. Erhältlich ist es im Buchhandel oder unter woerterseh.ch.