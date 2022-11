Salzburger Stier 2023: Dominic Deville erhält den Kabarettpreis

Der Anzug sitzt perfekt, ebenso die politischen Pointen: So kenne man Dominic Deville dank seiner sonntäglichen Late-Night-Show «Deville» auf SRF 1, wie es in einer Mitteilung heisst. 2016 startete er seine TV-Karriere als Late-Night-Entertainer. «Mit über 130 Ausgaben von ‹Deville› ist der Kabarettist zum Gesicht und zur Stimme der Schweizer Politsatire geworden», begründet die Jury ihre Entscheidung.

Mit dem Salzburger Stier 2023 werde aber nicht nur der Fernsehmacher, sondern auch der Bühnenkünstler Deville ausgezeichnet: Mit Programmen wie «Kinderschreck», «Bühnenschreck» und «Pogo im Kindergarten» rockt er die Theaterbühnen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Denn die Energie des Punkmusikers, der Deville einmal war, bringe er auch auf die Bühne. Eine explosive wie komische Mischung, besonders wenn er von seinen Erfahrungen als Kindergartenlehrer erzählt. Seine Anekdoten aus dem Alltag mit Kindern liessen tief in die Zukunft der Gesellschaft blicken.

Und auch sonst liege ihm der Nachwuchs am Herzen, wie es weiter heisst. Zum Beispiel dann, wenn er als Moderator im Casinotheater Winterthur durch die Talentschau «Rampensau» führt und national noch kaum bekannte Musikerinnen und Künstler präsentiert.

Die Auszeichnung für Österreich geht an Malarina. «Malarina» heisst im wirklichen Leben Marina Lacković und ist seit 2019 als Kabarettistin aktiv. Sie begeistert ihr Publikum mit einem Mix aus

angewandter Völkerkunde, politischer Satire und komödiantischer Aufarbeitung des von Stolz und Vorurteilen geprägten Verhältnisses zwischen Österreich und Serbien.

Der Sieger für Deutschland ist Kabarettist Mathias Tretter. In seinen Programmen geht es um die gleichermassen demokratisierende wie verdummende Kraft des Internets, um den Siegeszug des Populismus in Politik und Gesellschaft oder auch um die Fallstricke der politischen Korrektheit und der Identitätspolitik.

Der diesjährige Salzburger Stier wird zum 42. Mal an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich vergeben. Die Preisverleihung ist die grösste internationale Koproduktion im Bereich Radio-Unterhaltung, die in enger Zusammenarbeit von zehn Radiostationen stattfindet. Die öffentliche Preisverleihung findet am 5. und 6. Mai 2023 im Posthof Linz in Österreich statt. Die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler werden nächstes Jahr in der SRF-Sendung «Spasspartout» präsentiert. (pd/mj)