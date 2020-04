SRF: «Donnschtig-Jass»-Tournee gestrichen

Aufgrund der unklaren Lage, was Veranstaltungen im Sommer betrifft, hat sich SRF entschlossen, den «Donnschtig-Jass» in einer anderen Form durchzuführen: Die Liveshow wird nicht Gast bei den verschiedenen Gemeinden sein, sondern an einem fixen Standort produziert. So heisst es im Newsletter von SRF am Dienstag. Der Entscheid, ob mit oder ohne Publikum gesendet wird, fällt SRF zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und den Richtlinien des BAG.

Der «Donnschtig-Jass» soll aber auch 2020 als unterhaltsame Liveshow mit prominenten Gästen, stimmungsvoller Musik und natürlich mit viel Jass stattfinden. Ein geeigneter Austragungsort werde aktuell noch gesucht.

«Ein ‹Donnschtig-Jass› auf den Dorfplätzen ohne oder mit wenig Publikum macht keinen Sinn – weder für die Gemeinden noch für SRF. Wir bedauern den Ausfall der beliebten Jass-Tournee im Sommer sehr, sind aber überzeugt, dass wir eine attraktive Lösung für den ‹Donnschtig-Jass› in diesem Sommer finden werden», sagt Reto Peritz, Bereichsleiter Show und Events SRF. (pd/lol)