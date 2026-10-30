STT: Finnische Nachrichtenagentur steht vor dem Aus

Publiziert am 30.10.2026

Die finnische Nachrichtenagentur STT steht fast 140 Jahre nach ihrer Gründung vor dem Aus. Nach jahrelangen finanziellen Schwierigkeiten werde das Unternehmen seine Nachrichten- und Bilddienste zum 31. März 2027 einstellen, hiess es in einer Pressemitteilung des Unternehmens am Donnerstag. Der Geschäftsbereich STT Communication Services, über den das Unternehmen Pressemitteilungen verbreitet, werde dagegen bestehen bleiben. «Nach aktuellen Schätzungen fallen 89 Stellen weg, darunter 68 im journalistischen Bereich», hiess es. «Darüber hinaus laufen 30 befristete Arbeitsverträge oder Rahmenvereinbarungen aus.»

Geschäftsführer Kimmo Laaksonen nannte die Schliessung der 1887 gegründeten Agentur «eine Tragödie für die finnische Gesellschaft als Ganzes». Bereits im September hatte STT angekündigt, seine Geschäftstätigkeit umstrukturieren zu wollen. Das Aus begründete die Agentur nun mit «anhaltenden Verlusten im Nachrichten- und Bildagenturgeschäft von STT sowie erfolglosen Bemühungen, eine ausreichend breite Eigentümerbasis zu gewinnen, die sich für die Weiterentwicklung des Geschäfts engagiert».

Im vergangenen Jahr hatte der mit Abstand grösste Anteilseigner und Kunde von STT, Sanoma Media Finland, angekündigt, seine Nutzung der Agenturdienste deutlich zurückzufahren. Die finnische Regierung hatte STT daraufhin eine Finanzspritze in Höhe von rund einer Million Euro gewährt. Die Agentur hatte das Geld laut dem finnischen Rundfunk jedoch nicht angenommen, weil es ohnehin nicht gereicht hätte, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. (sda/spo)