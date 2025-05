Prix Walo: Doppeltes Glück für Emil Steinberger

Publiziert am 24.05.2025

Gleich am Anfang der Preisverleihung gab es für «Typisch Emil» den Prix Walo. Der Komiker durfte den Preis gemeinsam mit seiner Frau und Filmprotagonistin Niccel Steinberger sowie dem Filmteam entgegennehmen. Da erlaubte sich Emil auch einen kleinen Witz, indem er die sternförmige Trophäe seiner Frau wie eine Krone über den Kopf hielt, als diese ihre Dankesrede hielt.

Gegen Ende der Show kam dann die Überraschung: Emil Steinberger erhielt den Ehren-Prix-Walo für sein Lebenswerk. In seiner spontanen Dankesrede argumentierte Emil dann dafür, die Trophäe sollte eigentlich doch aus Brezelbrot bestehen – so könnte er sie mit allen teilen, die in seinen 92 Jahren dabei gewesen sind.

Ehrung für Florian Ast und Stubete Gäng

Insgesamt wurden in neun Kategorien Produktionen und Persönlichkeiten für ihre Leistung im Jahr 2024 mit dem wichtigsten Preis der Schweizer Show-Szene ausgezeichnet.

Florian Ast erhielt den Prix Walo in der Kategorie «Pop/Rock» und setzte sich damit gegen Nemo und die Band Dabu Fantastic durch, die in derselben Sparte nominiert waren. Florian Ast, der in seiner 30-jährigen Karriere über eine Million Tonträger verkauft hat, bedankte sich für die Ehrung: «Das hätte ich echt nicht gedacht!» Er habe während seiner Laufbahn für viele Schlagzeilen gesorgt. «Ich denke, diese von heute wird einer der schönsten sein.»

Die Stubete Gäng konnte sich indes in der Kategorie Volksmusik gegen die Genderbüebu und Rusch-Büeblä durchsetzen. Sie würden mit ihrer Musik Generationen verbinden, hiess es in der Laudatio vor der Bekanntgabe der Gewinner. Die Band aus dem Kanton Zug, die die Liste der im Jahr 2024 meistgestreamten Schweizer Künstler anführt, war per Video aus Deutschland zugeschaltet. Die Stubete Gäng wurde bereits einmal mit einem Prix Walo ausgezeichnet, allerdings in der Kategorie «Newcomer».

Dieser Preis ging heuer an die Folk-Pop-Musikerin Linda Elys, die einige auch aus der Castingshow «The Voice of Germany» kennen dürften, an der sie 2021 teilgenommen hatte.

Zu den Siegerinnen und Siegern des Abends gehörte auch Florian Fox, der in der Sparte «Country» mit einem Prix Walo ausgezeichnet wurde. Er setzte sich damit gegen Marco Gottardi und Amber Rae durch.

Von der Bühne zum Bildschirm

Weiter gab es einen Prix Walo für Gardi Hutter (Kabarett/Comedy), und Rachel Braunschweig (Schauspiel). Letztere spielte im Schweizer Film «Friedas Fall» (2024) mit. Für diese Nebenrolle war sie bereits im März mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet worden.

Weiter wurde die Bühnenproduktion «Billy Elliot – Das Musical» ausgezeichnet. Das Bühnenstück mit Musik von Elton John, dessen Aufführungsdauer in der Zürcher Maag-Halle wegen der grossen Nachfrage verlängert werden musste, sei ein Spektakel für Augen und Ohren, sagte die Schauspielerin Birgit Steinegger in ihrer Laudatio.

Emotional wurde es, als der SRF-Dok «Wendy Holdener und ihr Bruder Kevin» als beste TV-Produktion mit dem Prix Walo ausgezeichnet wurde. Der Film porträtiert die Geschwisterbeziehung der Skisportlerin Wendy Holdener und ihrem krebskranken Bruder und Manager, der 2024 während der Dreharbeiten starb. In ihrer Dankesrede richtete sich Wendy Holdener direkt an ihren Bruder: «Wir sind stolz auf dich!»

Röbi Koller ist Publikumsliebling

Den Schluss der Verleihung und Show bildete der Publikumspreis. Während des Abends hatte das TV-Publikum die Möglichkeit, aus neun Persönlichkeiten für ihren Liebling zu stimmen. Das Rennen machte Röbi Koller, der im April zum letzten Mal durch die SRF-Sendung «Happy Day» geführt hatte (persoenlich.com berichtete).

Die acht weiteren Nominierten für den Publikumsliebling beim 49. Prix Walo waren: die ehemaligen Co-Leiter der Zürcher Märchenbühne Erich Vock und Hubert Spiess, das «Tatort»-Duo Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler, Moderatorin Claudia Lässer, Musiktalent Nemo, Moderatorin Jennifer Bosshard, Sängerin Sina, die Stubete Gäng sowie der Podcast «Zivadiliring» von Yvonne Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic.

Die Preisverleihung und Galanacht wurde live auf SRF 1, Star TV, Blick TV und Auftanken.TV ausgestrahlt. Moderiert haben sie Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori, wobei auch die Präsidentin des Vereins Show Szene Schweiz, Monika Kaelin, als Host auftrat. Sie stellte in Video-Einspielerin die Gewinnerinnen und Gewinner des kleinen Prix Walo vor. Dieser richtet sich an den künstlerischen Nachwuchs. Die Preisträgerinnen und Preisträger, von der Hackbrettspielerin Anja Mettler bis zum Rapper Obed, hatten an der Gala je einen Auftritt. (sda/cbe)