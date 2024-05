Chalet Muri: Doris Leuthard lobt Werk von Christian Scholz

Publiziert am 02.05.2024

Viel Prominenz folgten der Einladung von Galerist und dem Berner Noch-Gemeinderat Claudio Righetti zur Bildervernissage des bekannten Fotografen Christian Scholz im Chalet Muri bei Bern. Der bekannte, heute in Zürich lebende Fotograf hat sich vor allem auf Porträts spezialisiert und versucht damit das Gesicht eines Landes abzubilden. Zu den Porträtierten gehören unter anderem Ernst Beyeler, Jacques Herzog, Josef Ackermann, Günther Netzer und Doris Leuthard. Letztere hielt auch die Laudatio.

Die Alt-Bundesrätin und ehemalige Medienministerin hinterfragte dabei auf hintersinnige Weise das Wesen des Schweizers. Im Gegensatz zu einem Italiener oder Franzosen gäbe es keinen typischen Schweizer, so Doris Leuthard. Scholz habe sie während mehreren Jahren für ein Porträt angefragt. Im Gegensatz zu vielen anderen Fotografen, die sie während ihrer politischen Karriere kennengelernt habe, sei Scholz eigens an ihren Wohnort Merenschwand gekommen und habe und habe während mehreren Stunden an ihrem Bild gearbeitet. Dabei habe er auf Schminke und Kunstlicht verzichtet.

Unter den Gästen waren unter anderem Ex-SBB-Chef Benedikt Weibel und Ehefrau Verena, Marco Solari, Ehrenpräsident Locarno Filmfestival, Astrid Bärtschi, Regierungsrätin Bern, Kardiochirurg Thierry Carrel, Publizistin Esther Girsberger sowie die aktuellen und ehemaligen Nationalräte Kathy Ricklin, Reto Nause und Martin Candinas.

Die Ausstellung im Chalet Muri dauert noch bis zum 11. Juni. (ma)