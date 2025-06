SRF: Drehstart für Krimiserie «Blind» in Bern

Publiziert am 06.06.2025

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hat mit den Dreharbeiten zur neuen Krimiserie «Blind» begonnen. Die sechsteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der Schweizer Autorin Christine Brand aus dem Jahr 2019.

Sven Schelker übernimmt die Hauptrolle des blinden Barkeepers Nathaniel. Weitere Hauptrollen spielen Lia von Blarer als Journalistin Milla und Nicola Perot als Kriminalpolizist Sandro. Das Ensemble wird durch Manuel Rubey, Deleila Piasko, Esther Gemsch, Barbara Terpoorten, Michael Neuenschwander und Stefan Merki ergänzt.

«Ich freue mich, dass die Romanfiguren als TV-Serie von SRF zum Leben erweckt werden», sagt Autorin Christine Brand. «Was ich bis jetzt gesehen und gelesen habe, gefällt mir ausserordentlich gut. Die Entwicklung vom Buch zum Film mitzuverfolgen, ist für mich spannend wie ein Krimi.»

Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF, betont: «Inspiriert von wahren Begebenheiten und tief verwurzelt in der Schweizer Lebensrealität, verspricht die Krimi-Thriller-Serie ‹Blind› Spannung pur – sowohl im Streaming als auch im klassischen TV. Damit setzen wir auf packendes Storytelling mit regionalem Bezug auf internationalem Niveau.»

Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit der Zürcher Firma Zodiac Pictures. Creator und Headautor der Serie ist Plinio Bachmann, die Regie übernehmen Christian Johannes Koch und Barbara Kulcsar. Die Dreharbeiten finden bis Mitte September 2025 in Bern und Umgebung sowie in Zürich statt.

Die Buchvorlage von Christine Brand erschien im Blanvalet Verlag und wurde bisher 130'000 Mal verkauft. Die Serie handelt von einem blinden Barkeeper, einer Journalistin und einem Kriminalpolizisten, die in dunkle Parallelwelten vordringen.

Die Ausstrahlung der sechs Folgen ist für 2026 geplant. Wie persoenlich.com im April berichtete, hat sich SRF auch die Rechte an weiteren Romanen der 52-jährigen Autorin gesichert. (pd/cbe)