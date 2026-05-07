07.05.2026

Sherlock Holmes

Drehstart mit Rafe Spall und Deleila Piasko

Die internationale Koproduktion von SRF, Sky Schweiz, ARD Degeto Film und Silver Reel wird derzeit im Wallis gedreht; anschliessend folgen Dreharbeiten in Südtirol und in Bayern.
Sherlock Holmes: Drehstart mit Rafe Spall und Deleila Piasko
«The Death of Sherlock Holmes» (Arbeitstitel): Die beiden Hauptdarsteller Rafe Spall und Deleila Piasko. (Bild: SRF/Silver Reel/Sky Schweiz/Fabienne Berchtold)
Publiziert am 07.05.2026

Mit dem Drehstart sind nun auch die Hauptrollen bekannt: Der britische Schauspieler Rafe Spall und die Schweizerin Deleila Piasko stehen für die Serie «The Death of Sherlock Holmes» (AT) vor der Kamera. Spall war unter anderem in «The Big Short», «Jurassic World: Fallen Kingdom» sowie zuletzt in der Apple-TV-Serie «Trying» zu sehen. Piasko ist einem internationalen Publikum durch die Netflix-Produktion «Transatlantic» bekannt; zuletzt war sie in der preisgekrönten Serie «Die Zweiflers» zu sehen. Im Herbst 2026 erscheint sie zudem in der neuen SRF-Krimiserie «Blind».

Zum Ensemble gehören ausserdem Dominic Geissbühler (Berner Mundart-Musiker Edb, «SRF 3 Best Talent 2025») – für ihn ist es die erste Filmrolle –, Rick Okon, Marie Leuenberger, Mike Müller, Marcus Signer, Susanne Kunz, Dimitri Stapfer und Michael Neuenschwander.

Die Serie greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus dem Werk von Arthur Conan Doyle auf: Sie erzählt, was zwischen Holmes' vermeintlichem Tod an den Reichenbachfällen 1891 und seiner überraschenden Rückkehr drei Jahre später geschah (persoenlich.com berichtete).

Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber, die Drehbücher stammen von André Küttel und Simone Schmid. Die Ausstrahlung ist für 2027 vorgesehen. (pd/cbe)


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