Sherlock Holmes: Drehstart mit Rafe Spall und Deleila Piasko

Publiziert am 07.05.2026

Mit dem Drehstart sind nun auch die Hauptrollen bekannt: Der britische Schauspieler Rafe Spall und die Schweizerin Deleila Piasko stehen für die Serie «The Death of Sherlock Holmes» (AT) vor der Kamera. Spall war unter anderem in «The Big Short», «Jurassic World: Fallen Kingdom» sowie zuletzt in der Apple-TV-Serie «Trying» zu sehen. Piasko ist einem internationalen Publikum durch die Netflix-Produktion «Transatlantic» bekannt; zuletzt war sie in der preisgekrönten Serie «Die Zweiflers» zu sehen. Im Herbst 2026 erscheint sie zudem in der neuen SRF-Krimiserie «Blind».

Zum Ensemble gehören ausserdem Dominic Geissbühler (Berner Mundart-Musiker Edb, «SRF 3 Best Talent 2025») – für ihn ist es die erste Filmrolle –, Rick Okon, Marie Leuenberger, Mike Müller, Marcus Signer, Susanne Kunz, Dimitri Stapfer und Michael Neuenschwander.

Die Serie greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus dem Werk von Arthur Conan Doyle auf: Sie erzählt, was zwischen Holmes' vermeintlichem Tod an den Reichenbachfällen 1891 und seiner überraschenden Rückkehr drei Jahre später geschah (persoenlich.com berichtete).

Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber, die Drehbücher stammen von André Küttel und Simone Schmid. Die Ausstrahlung ist für 2027 vorgesehen. (pd/cbe)