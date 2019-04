Im Dunkeln: Drehstart zu neuem Schweizer Film

Februar 1977: Die Sozialpädagogin Christa Liniger tritt nach ihrem Abschluss an der Universität mit Enthusiasmus ihre erste Stelle im Sozialdienst der ländlich gelegenen psychiatrischen Klinik Sonnenhof an. Ihr Freund Marc Bundi arbeitet da bereits seit einem halben Jahr als Assistenzarzt. Beide wollen sie ihre frischen, modernen Ideen zum Umgang mit psychisch Kranken in das ehrwürdige Gemäuer tragen, das vom 65-jährigen Klinikleiter Professor Sennhauser noch im alten Geist geführt wird. Doch schnell wird klar, dass dies nicht leicht wird. Denn Sennhauser, ein charismatischer Patriarch, ist es gewohnt, unangefochten zu herrschen.

Die Hauptrollen im Film übernehmen Anna Schinz («Private Banking», «Wilder») als Sozialpädagogin Christa Liniger, Matthias Britschgi («Der Bestatter», «Das Boot») als Assistenzarzt Marc Bundi und Stefan Kurt («Verdingbub», «Papa Moll») als charismatischer, aber manipulativer Professor Sennhauser. In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderen Annina Butterworth («Seitentriebe») als Patientin Maria Troxler und Jessy Moravec («Tatort – Skalpell», «Der Bestatter») als Patientin Beatrice Meier.

Die Dreharbeiten zum Film «Im Dunkeln» (AT) haben am Sonntag begonnen und dauern bis am 10. Mai 2019, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Gedreht wird an verschiedenen Orten in den Kantonen Solothurn und Zürich. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Martin Maurer, welcher für SRF bereits die Drehbücher für den «Tatort – Verfolgt» und für die Komödie «Plötzlich Deutsch» geschrieben hat. Regie führt der mehrfach ausgezeichnete Marcel Gisler («Electroboy», «Mario»). «Im Dunkeln» (AT) ist seine erste Regiearbeit für einen SRF Schweizer Film. Als Produzent agiert die Schweizer Filmproduktion Turnus Film AG. (pd/cbe)