Rod Kommunikation: Drei Schwergewichte für den Musik-Nachwuchs

Generali Schweiz, Bligg und die Swiss Music Awards (SMA) haben gemeinsam ein spannendes Programm zur Musikförderung für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. In eintägigen Workshops werde Kindern Zugang zu verschiedensten Instrumenten, zu Jamsessions und Begegnungen mit anderen Musikern und Stars ermöglicht. Das soll einerseits einen Grundstein für die musikalische Entwicklung der Kinder legen und sie andererseits dazu motivieren, an ihren Träumen und Ideen festzuhalten und daran weiterzuarbeiten.

Das Programm stehe auch Kindern offen, die aufgrund finanzieller oder familiärer Umstände nicht an den Workshops teilnehmen könnten. «Musik bedeutete mir bereits als Kind alles», lässt sich Bligg in der Mitteilung zitieren. «Aber wir hatten damals weder die Mittel noch die Möglichkeiten, mich musikalisch schulen zu lassen. Ich weiss also, wie elementar wichtig es ist, Kindern schon früh prägende Impulse auf ihren kreativen Weg mitzugeben.»







Die globale Gemeinschaftsinitiative der Generali Gruppe, die Stiftung «The Human Safety Net», sowie «Save The Children» laden deshalb Kinder aus weniger privilegierten Bereichen der Gesellschaft direkt zu den Workshops ein. Das Projekt will folglich auch helfen, mittels der Musik Gemeinsamkeiten zu fördern und das Verbindende zu feiern.

Bligg: «Die Musik war und ist bis heute ein zentraler Kompass in meinem Leben. Sie ist nicht einfach mein Beruf, sondern hat mich viele wichtige Lektionen gelehrt. Vertrauen in die eigene Vision, Mut zum eigenen Ausdruck und Ausdauer. Ich bin überzeugt, dass in jedem Kind ganz viel Musik schlummert. Diese wollen wir zum Klingen bringen und so den Kids nicht nur einen tollen Musikmoment bescheren, sondern eine wichtige, vielleicht richtungsweisende Lebenserfahrung ermöglichen.»





Marc Gobeli, Geschäftsführer der SMA, freut sich auf die Kooperation mit Bligg und SMA-Hauptpartner Generali: «Die Swiss Music Awards haben sich seit jeher der Talentförderung verschrieben – und die beginnt beim Nachwuchs. Wer weiss, vielleicht werden damit die Weichen für zukünftige SMA-Gewinnerinnen und Gewinnern gelegt.

Auch Mike Fuhrmann, CMO und Mitglied der Geschäftsleitung der Generali Schweiz, begrüsst die Zusammenarbeit: «Im Bereich Musik sind wir seit diesem Jahr bereits sehr aktiv, da ist die Partnerschaft mit den SMA eine perfekte Erweiterung. Als Versicherungsunternehmen engagieren wir uns für Kunden in allen Lebenslagen und –situationen mit dem Motto: «Wir versichern das echte Leben.» Dabei sind wir uns bewusst, dass das echte Leben nicht immer perfekt ist. Gerade Kinder haben oft nicht die Möglichkeit ihre musikalischen Talente aufleben zu lassen. Mit dieser Partnerschaft wollen wir einen Beitrag leisten, dass Kinder ihre Talente entdecken und Motivation finden, diese weiter auszubauen.»

Die eintägigen Workshops finden 2020 in Bern, Lausanne, Basel, Zürich und Luzern statt. Mehr Informationen finden Sie hier. (pd/lol)