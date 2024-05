Festival de Cannes: Drei SRG-Koproduktionen sind dabei

Publiziert am 08.05.2024

Die Côte d’Azur wird erneut zum Treffpunkt der internationalen Filmbranche – vom 14. bis 25. Mai finden die 77. Internationalen Filmfestspiele in Cannes statt. In diesem Jahr werden drei SRG-Koproduktionen auf der Leinwand des bedeutenden Filmfestivals gezeigt, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung.

«The Shameless» von Konstantin Bojanov (2024) läuft im Wettbewerb «Un Certain Regard», der Sektion für Entdeckungen und neue Talente. Im Drama flieht Renuka aus einem Bordell in Delhi, nachdem sie einen Polizisten erstochen hat. Auf ihrer Flucht entwickelt sich eine verbotene Romanze zwischen ihr und dem jungen Mädchen Devika. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise für ein Leben in Freiheit. Das Drama entstand in Koproduktion mit RTS, Akka Films, Urban Factory, Klas Film und House on Fire.

«Le procès du chien» von Laetitia Dosch (2024) – eine Koproduktion von RTS, Bande à part Films, Atelier de Production, France 2 Cinéma und der SRG – wird ebenfalls in der Kategorie «Un Certain Regard» gezeigt. Im Film unternimmt die auf die Verteidigung von Tieren spezialisierte Anwältin Avril alles, um einen mehrfach vorbestraften Hund vor der Todesstrafe zu bewahren. Der aussergewöhnliche Fall hilft der jungen Anwältin im Gegenzug ihre eigene menschliche Komplexität zu verstehen.

«Sauvages» von Claude Barras (2024) feiert in Cannes Weltpremiere und wird im offiziellen Programm im Rahmen der «Séances jeune public» gezeigt. Im Animationsfilm nimmt Kéria ein Orang-Utan-Baby auf, welches sie auf einer Palmölplantage gefunden hat. Gemeinsam mit ihrem Cousin Selaï kämpfen sie auf der südostasiatischen Insel Borneo gegen die Zerstörung des dortigen Waldes. Entstanden ist der Film in Koproduktion mit RTS, Nadasdy Film, Haut et Court, Paniques !, Hélium Films, Beast Animation und Personne n'est parfait!

Die Schweiz als «Country of Honour»

Während der Filmfestspiele ist die Schweiz das diesjährige «Country of Honour» am Marché du Film, dem grössten internationalen Filmmarkt der Welt (persoenlich.com berichtete). In einem diversen Branchenprogramm wird das schweizerische Filmschaffen vorgestellt.

Der Auftritt der Schweiz als Country of Honour wurde vom Marché du Film initiiert und in Kooperation mit Swiss Films realisiert. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur und mehreren Schweizer Partnern aus der Film- und Innovationsbranche unterstützt die SRG die Veranstaltung im Rahmen einer Medienpartnerschaft.

Cannes auch auf Play Suisse

Die SRG-Streaming-Plattform Play Suisse widmet der 77. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes die Sonderkollektion «Grosses Schweizer Kino in Cannes» mit Filmen der vergangenen Festivalausgaben. Neu verfügbar sind drei RTS-Koproduktionen: «Continental drift (south)» über eine Beamtin der Europäischen Union, die in einem Flüchtlingslager in Sizilien einen spontanen Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel organisieren soll. «El agua» über Ana, die davon träumt, mit José aus ihrer Heimat, einem kleinen spanischen Dorf mit einer rätselhaften Legende zu fliehen. «Bildbuch», ein Werk, das aus Ausschnitten aus anderen Filmen, Archiven, Fernsehreportagen, Text- oder Musikfragmenten zusammengesetzt ist. Die Sonderkollektion umfasst insgesamt 18 Titel. (pd/spo)