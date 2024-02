Dieter Bohlen

Der «Pop-Titan» wird 70 Jahre alt

Der «Pop-Titan» wird 70 Jahre alt

Dieter Bohlen gibt eine Mega-Party in Berlin. Der Entertainer sucht dieses Jahr häufig die grosse Bühne.

Dieter Bohlen gibt an seinem runden Geburtstag eine Mega-Party in Berlin. Das ist der Auftakt für ein Jahr, in dem der Entertainer häufig die grosse Bühne sucht.