Die Verwertungsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, ProLitteris, hat den Künstler Hinrich Sachs und die Künstlerin Axelle Stiefel ausgezeichnet. Der mit 40'000 Franken dotierte Hauptpreis und der mit 10'000 Franken dotierte Förderpreis wurden dieses Jahr zum zehnten Mal verliehen.

Das Werk von Sachs, der sich in seiner Arbeit mit Schreiben, Sprechen, Schriftbild und Erzählung als ästhetische und kulturelle Form beschäftigt, «visualisiert und thematisiert seit vielen Jahren die Bedeutung von Sprachen und ihren Übersetzungen», heisst es in der Medienmitteilung vom Montagabend.

Der in Basel lebende Künstler war von 2006 bis 2016 Professor am Royal Institute of Art in Stockholm. Als Gewinner des Hauptpreises durfte er die Gewinnerin des Förderpreises bestimmen: die in New York geborene und in der Schweiz lebende und arbeitende Künstlerin Axelle Stiefel.

Aus textilen Stücken, Video- und Audiofragmenten erschaffe diese «raffinierte Erzählungen des Erzählens», so seine Begründung. Dabei erfinde sie eine alternative Künstlerinnenrolle für sich und eröffne unerwartete Spielräume der Subjektivität. Auf eine feierliche Preisübergabe wird heuer verzichtet. Der ProLitteris-Preis wird üblicherweise im Anschluss an die jährliche Generalversammlung Ende Juni verliehen. (sda/eh)