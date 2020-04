ProLitteris-Preis: Ehre für Melitta Breznik und Janosch Steuwer

Die Preisträgerin des Hauptpreises wurde von einer Jury ausgewählt, die aus Urheberinnen und Urhebern der gleichen Gattung zusammengesetzt wird. Dieses Jahr waren es Anna Ruchat, Isolde Schaad und Sylviane Dupuis, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

«Die Jury zeichnet die österreichisch-schweizerische Schriftstellerin Melitta Breznik aus. In einem eindrucksvollen, wirkungsvollen Werk verwebt die Autorin Familiengeschichte, historische Angelegenheiten und persönliche Erinnerungen. Mit dem prägenden und nüchternen Stil ihrer Sprache lässt Melitta Breznik den Leser in menschliche Abgründe blicken und die Wunden der Geschichte fühlen. Sie fragt sich, wie der Krieg in den Seelen der nachfolgenden Generation weiterlebt. Der ständige Perspektivenwechsel in ihrem Werk lässt allmählich eine sanfte Kraft der Hauptfiguren – oft Frauen – zum Vorschein kommen. Diese Kraft bildet das Gewebe der Werke von Melitta Breznik», heisst es aus der Begründung der Jury.

Als Empfängerin des Hauptpreises wurde Melitta Breznik, als Gewinner des Förderpreises den in Zürich tätigen Historiker Janosch Steuwer bestimmt. In seinem Buch «Ein Drittes Reich, wie ich es auffasse. Politik, Gesellschaft und privates Leben in Tagebüchern 1933-1939» untersuchte Janosch Steuwer 2017 aufgrund von 140 bisher unveröffentlichten Tagebüchern, wie Zeitgenossen ihr Verhältnis zum NS-Regime, aber auch Veränderungen ihrer Position im sozialen Gefüge beschreiben. Der Autor nutzte private Aufzeichnungen laut Mitteilung als «Bergwerke des Unbewussten».

Auf eine Feier zur Preisverleihung wird verzichtet. Der ProLitteris-Preis wird üblicherweise im Anschluss an die jährliche Generalversammlung Ende Juni verliehen. (pd/lol)