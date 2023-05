Prix Walo: Ehrenpreis für Paola Felix

Organisatorin und Präsidentin Monika Kaelin führte am Sonntagabend zusammen mit Cloé Maria Salzgeber und Bauchredner Roli Berner durch die 47. Gala des Prix Walo im Fernsehstudio. Ein glanzvoller Abend mit strahlenden Preisträgern, schreibt Show Szene Schweiz in einer Mitteilung, live übertragen von Star TV, Blick TV und Auftanken TV.

In zehn Kategorien hat eine Fachjury die herausragendsten Künstler und Künstlerinnen der Schweizer Fernseh-, Film- und Showszene geehrt. Es sind dies: Patent Ochsner (Pop/Rock Band), Bastian Baker (Pop/Rock Singer), Oesch’s die Dritten (Jodel), Joya Marleen (Newcomer), Charles Nguela (Kabarett/Comedy), «Oh läck Du mir» (Musical-Produktion), «HD-Soldat Läppli» (Komödie-Produktion), «Die goldenen Jahre» (Filmproduktion), «Tschugger» (TV-Produktion) und David Constantin (Schauspieler/Schauspielerin). Als Publikumsliebling 2020-2022 wählte das Publikum Fabienne Gyr.



Zwei Preise für David Constantin

Sie alle haben auf Bühnen, im Kino, Fernsehen oder im Zirkus die Zuschauer begeistert und sich um die Unterhaltung verdient gemacht. Gleich zwei Mal zu Ehren kam David Constantin – als Schauspieler und treibende Kraft in der TV-Serie «Tschugger».

Der Höhepunkt des Abends war die Überreichung des Ehren-Prix Walo. Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an Paola Felix. Jahrzehntelang hatte sie die Fernseh-Showszene in der Schweiz und in Deutschland geprägt. Sie war zutiefst berührt, als sie diese Auszeichnung entgegennahm.

Die Show Szene Schweiz engagiert sich auch in der Nachwuchsförderung. An drei Veranstaltungen wetteiferten Jungtalente um den Einzug ins Finale des Kleinen Prix Walo. Die Sieger hatten nun Gelegenheit, sich im Rahmen der Gala zu präsentieren: Jared Lembo (Gesang), Marienne Montero (Band), Örgelibandi (Ländlerkapelle), Janik Zemp (Volksmusik), Duo Bluebird (Populäre Klassik), Snox (Hip Hop) und Elena Tabea (Jodel). (pd/nil)