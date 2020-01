Bundesamt für Kultur

Alain Berset beehrt den Schweizer Filmpreis

Alain Berset beehrt den Schweizer Filmpreis

Die Nominierten werden bei Solothurner Filmtagen angekündigt. Die Verleihung findet in Zürich statt.

Die Nominierten für den Schweizer Filmpreis werden am zweiten Tag der Solothurner Filmtage angekündigt. Die Verleihung findet dann am 27. März 2020 in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt. Es sind insgesamt 69 Filme zugelassen.