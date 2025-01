ESC 2025: Ein Frauentrio wird moderieren

Publiziert am 20.01.2025

Nun ist die grösste Frage seit der Bekanntgabe von Basel als Austragungsort des Eurovision Song Contests 2025, beantwortet: Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger werden zusammen das Finale moderieren, wie die Organisatoren am Montag an einer Medienkonferenz mitteilten. Hazel Brugger und Sandra Studer führen auch durch die beiden Halbfinal-Shows.

Epiney und Freymond im Stadion

Neben der Hauptbühne wird im St. Jakob-Park ein Public Viewing mit Show stattfinden. Moderieren werden diesen Teil SRF-Urgestein Sven Epiney und RTS-Moderatorin Mélanie Freymond. Sie übernehmen auch die Aufgabe, die Punktvergabe der Schweiz anzukündigen.

In den letzten Jahren setzten die Gastgeberländer auf internationale Grössen, um durch das Event zu führen. So stand letztes Jahr in Malmö Malin Ackerman auf der Bühne. Die Schauspielerin spielte unter anderem in Filmen mit Tom Cruise und Ben Stiller. Das Jahr zuvor in Liverpool moderierte Hannah Waddingham, die unter anderem für ihre Rolle in der Erfolgsserie «Ted Lasso» international bekannt ist.

Kleider von Kevin Germanier

Das Moderatorenteam wird von Walliser Modedesigner Kevin Germanier gekleidet, wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) letzte Woche mitteilte. Letztes Jahr entwarf er die Kostüme der Schlusszeremonie der Olympischen Spiele von Paris. (spo)

