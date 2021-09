2001

Ein Herbst, den wir nie vergessen werden

Terrorakte in New York, Swissair-Grounding, Amoklauf in Zug, Grossbrand im Gotthardtunnel und der Crossair-Absturz: Im fünfteiligen SRF-Podcast «2001» erzählen Zeitzeugen ihre eindrücklichen Geschichten von damals.

Der Schweizer Fotojournalist Adrian Müller erlebt die Terroranschläge in New York hautnah mit. Mit seiner Kamera hält er die Geschehnisse fest, die eine historische Zäsur markieren. (Bilder: SRF)