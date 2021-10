Swiss Photo Day: Ein Tag im Zeichen der Fotografie

Die Fotografie im Wandel: So lautet das Kernthema des ersten Swiss Photo Day, welcher am Samstag, 20. November stattfindet. Der Event findet ausschliesslich online statt. «Transformation und digitale Weiterentwicklung sind zwei Begriffe, welche in den letzten Monaten alle beschäftigt und begleitet haben und so schnell nicht mehr wegzudenken sein werden», lässt sich Céline Weyermann, Organisatorin des ersten Swiss Photo Day, in einer Mitteilung zitieren. Sie ergänzt: «Wir sind der Überzeugung, dass Inspiration und Weiterbildung für alle zugänglich sein soll, deshalb ist die Teilnahme am Event kostenlos.»

Auf der Bühne stehen unter anderem internationale Grössen wie Cristiano Ostinelli, Martin Bissig oder Stefanie Hafner. Themen von Hochzeitsfotografie über Landschaft-Natur bis hin zu Portrait/Fashion, Tiere und Architektur würden im Fokus stehen. «Ein breiter Mix aus vielen Sparten der Fotografie war für uns von Anfang an selbstverständlich. Wir möchten die Vielfallt der Schweizer Fotografie-Szene widerspiegeln und den Kreativen hinter der Kamera eine Plattform für Austausch bieten», sagt Weyermann.

Auch technische Informationen können gemäss Mitteilung aus erster Hand erfahren werden. So würden spannende Präsentationen zu WorkFlow aber auch Farb-Management gehalten. Andererseits würden auch Produktneuerscheinungen sowie technologische Revolutionen beleuchtet.

Unter diesem Link sind Tickets kostenlos erhältlich. (pd/tim)