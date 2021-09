Seit Jahren weist Radio SRF in allen Programmen einen sehr hohen Anteil an Schweizer Musik aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Donnerstag, 16. September, geht es bei Radio SRF 1, SRF 3, SRF Virus, SRF Musikwelle, SRF 2 Kultur sowie bei den Swiss Satellite Radios (Radio Swiss Classic, Radio Swiss Jazz und Radio Swiss Pop) den ganzen Tag zu Hundert Prozent um Schweizer Musik.

Nebst 24 Stunden Schweizer Songs wird es auch Livemusik geben. Damit erhalten Schweizer Kulturschaffende laut Mitteilung eine exklusive Bühne und können ihre Musik einem breiten Publikum präsentieren. Zudem werden thematische Schwerpunkte gesetzt, rund ums Thema Schweizer Musik, wie etwa das 15. Jubiläum der Schweizer Musikplattform Mx3.

Radio SRF 1 stellt die Corona-Frage: Wo steht die Schweizer Musikszene? Kommt sie mit frischer Kraft aus der Krise? Was bringt die nahe Zukunft? Dazu äussern sich Gäste wie Toni Vescoli, Pepe Lienhard, Jaël, Henä, Veronica Fusaro und Ritschi. Den einen oder anderen Namen höre man aber nicht nur sprechen, sondern auch im Rahmen von Live-Sessions singen. Ausserdem spricht Radio SRF 1 mit Olivier Imboden vom Openair Gampel über die Erfahrungen, ein grösseres Festival im Sommer 2021 auszutragen.

Auch Radio SRF 2 Kultur spielt am 16. September ausschliesslich Schweizer Musik und Werke mit Bezug zur Schweiz. Einer «der grössten Schweizer Musiker» steht dann auch am Folgetag in der Sendung «Passage» im Zentrum (17. September, 20.00 Uhr). Dies aus Anlass des Schweizer Musikpreises, den Stephan Eicher am 17. September entgegennehmen darf. Der Cluster «Classical & Jazz Talents» präsentiert während der ganzen Woche vielversprechende Nachwuchstalente aus der Schweizer Szene. Von 20.00 bis 22.00 Uhr gibt es jeweils Konzertmitschnitte, etwa mit der Berner Musikerin Miss C-Line (17. September) und der Basler Geigerin Anna Naomi Schultsz (19. September) zu hören.

Nebst der Schweizer Musik feiert Radio SRF 3 am 16. September auch 15 Jahre Mx3, die Schweizer Musikplattform, die von den fünf Schweizer Radiosendern Rete Tre, SRF 3, Couleur 3, SRF Virus und Radio Rumantsch betrieben wird, und auf der Newcomer-Bands ihre Songs präsentieren können. Zu Wort kommen zahlreiche Mx3-Künstlerinnen und -Künstler, die auf der Plattform ihre Songs präsentieren. Der Tag gipfelt laut Mitteilung am Abend in der Live-Übertragung aus dem Fri-Son in Fribourg. Auf der Bühne stehen Tatum Rush, Animor, Barrio Colette, Danitsa, Ursina, Fiona Fiasco, Caroline Alves und Sam Himself. (pd/tim)