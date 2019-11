CH Media: Ein Turm widerspiegelt Mediengeschichte

In diesem Hochhaus liegen die Wurzeln des heutigen Medienkonzerns CH Media: Der 15-stöckige Turm des «Badener Tagblatts» wurde vor 50 Jahren eröffnet. Verleger Peter Wanner und sein Bruder Hans Wanner, dem das Gebäude gehört, haben mit vielen Prominenten dieses Jubiläum gefeiert – im Keller des Hochhauses, wo einst die Druckerei des «Badener Tagblatts» ratterte.

In der AZ-Sonderbeilage zum Hochhaus, das in Baden auch städtebaulich einen Meilenstein setzte, wird Peter Wanner wie folgt zitiert: «Mein Vater Otto Wanner hat diese Hochhaus aufgestellt. Auch für Baden. Für mich war es immer eine Art Verpflichtung, unternehmerisch zu denken und zu handeln.» Er sei in diesem Gebäude «praktisch aufgewachsen.» Auch als Verleger von CH Media, die ihren Hauptsitz in Aarau hat, hat er sein eigenes Büro nach wie vor im 2. Stock des Hochhauses.

Viele später bekannte Journalisten haben in diesem Gebäude ihre ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt, wie es in der Beilage weiter heisst, so unter anderem: Frank Baumann, der spätere Radio 24- und SRF-Moderator, Werber und Leiter des Humor-Festival in Arosa, Peter Hartmeier, späterer Chefredaktor des «Tages-Anzeigers», Markus Spillmann, späterer Chefredaktor der «NZZ», Peter Fischer, heutiger Chef der NZZ-Wirtschaftsredaktion, Christian Dorer, heute Chefredaktor der «Blick»-Gruppe und Patrik Müller, der als junger Wirtschaftsredaktor im BT-Hochhaus begann, später als Chefredaktor der «Schweiz am Sonntag» hierher zurückkam und heute bei CH Media die Zentralredaktion und die «Schweiz am Wochenende» leitet.

Eine ausführlichere Liste gibt es hier. Bilder des Hochhauses finden sich da. (pd/lol)