Mundartmusical: Eine Hommage ans legendäre Trio Eugster

Die Brüder Alex, Vik und Guido feierten als Trio Eugster in den siebziger Jahren mit ihren kecken, witzigen Ohrwürmern riesige Erfolge. Jeder kannte die Melodien und konnte sogar viele der Lieder auswendig mitsingen. Die erste «Boygroup» der Schweiz verkaufte über zwei Millionen Tonträger, ein ungeschlagener Rekord in unserem Land. Die Grossproduktion «Oh läck du mir!» mit einem 30-köpfigen Ensemble und Live-Orchester verwebt 25 Lieder des Trio Eugsters in eine temporeiche Geschichte, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Oh läck du mir!» spiegelt das Leben einer Zürcher Kleinstadt, in welcher sich alle kennen. In diesem Mikrokosmos sorgt sich der Lebensmittelhändler Mario um seine Existenz; bei der resoluten und kämpferischen Wirtin Trudi gehen alle ein und aus; der verträumte Teenager Jimmy hat die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen und die frömmlerische Frau Haefeli macht sich Sorgen über den Zustand der Sitten.

Eine scheinbar idyllische Schweizer Welt, die kommt arg ins Wanken, als plötzlich der Spekulant Kurt mit seiner intriganten Assistentin Franca auftaucht und damit droht, einen riesigen Immobilienkomplex mitten im Zentrum zu errichten. Hierfür sollen alle bestehenden Gebäude abgerissen werden. In ihrer Not verbünden sich die Quartierbewohner. Wirtin Trudi übernimmt das Zepter und kämpft gemeinsam mit ihren Nachbarn um ihre Kleinstadt und ihre Zukunft. Schaffen sie es, das drohende Unheil abzuwenden und ihre heile Welt zu verteidigen?

Erfolgsautor Charles Lewinsky schrieb die Story

Freddy Burger, Schweizer Entertainment-Unternehmer und Betreiber des Theater 11 Zürich, setzt zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder auf eine Musical- Eigenproduktion. «Es ist gerade in diesen für alle extrem herausfordernden Zeiten für mich wichtig, etwas Neues zu schaffen, ganz nach dem Motto ‹Jetzt erst recht›. Ich glaube, dass sich viele Menschen nach einer ‹Feelgood›-Geschichte sehnen. Kommt dazu, dass es höchste Zeit ist, das Trio Eugster mit seinen grossartigen Liedern zu würdigen», wird Burger in der Mitteilung zitiert.

Erfolgsautor Charles Lewinsky habe eine wunderbare, generationenübergreifende Geschichte geschrieben, die das Herz berühre. Burger: «Ich bin fest davon überzeugt, dass das Publikum meine Freude an ‹Oh läck du mir! › teilen wird.»

Co-Produzent Christoph Bürger ergänzt: «Gemeinsam mit dem Kreativteam unter der Leitung von Regisseur Stefan Huber haben wir ein begnadetes Ensemble mit renommierten Solisten und herausragenden Musikern gefunden. Das Publikum darf sich auf ein witziges und temporeiches Spektakel freuen, welches von den Ohrwürmern des Trio Eugsters getragen wird. Es ist der richtige Moment, um das Schweizer Kulturgut neu aufleben zu lassen und auch den jüngeren Generationen zugänglich zu machen.» (pd/tim)

Der Vorverkauf – unter anderem hier – startet am 1. Dezember 2021.