Der Wettbewerb «Essence – Best of Swiss Graphic Design» findet zum dritten Mal statt und hat seine Einrechefrist verlängert. Beim Award werden Projekte in den Kategorien Design, Illustration, Interactive und Motion ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Ausschreibung war ursprünglich bis zum 21. Juli geplant. Nun wurde die Frist bis zum 18. August verlängert. Die Preisverleihung findet am 4. Oktober im Neubad Luzern im Kontext des internationalen Design Festivals statt. Der Auftritt wurde diesmal von der Agentur Raffinerie für Gestaltung erarbeitet.

Mit dem Graphic Design Award «Essence» wolle die Organisation Schweizer Grafiker Verband den besten Graphic Designern Gelegenheit bieten, sich ihren Werken zu profilieren und dem Designstandort Schweiz neue Impulse verleihen. (pd/log)