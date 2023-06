Rod Kommunikation: Emotionaler Abschied von David Schärer

Emotionaler Abschied von Werber David Schärer am Donnerstagabend am Rod-Sitz in Zürich-Enge. Schärer hatte die Agentur 2007 mitgegründet und wurde 2021 zum «Werber des Jahres» gewählt. Neu wechselt er als Marketingchef zur Uhrenmarke Breitling (persoenlich.com berichtete). Zuletzt war Schärer bei Farner, welche Rod kurz vor der Pandemie aufkauften, für Public Affairs zuständig.

Schärer betonte bei seiner Abschiedsfeier vor langjährigen Wegbegleitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kunden, dass ihm der Abgang nicht leichtfalle. Vor allem die Schlüsselabgabe sei ein äusserst emotionaler Moment gewesen, zumal er immer mit viel Freude und Engagement bei Rod gearbeitet habe.

Die beiden Farner-Co-CEOs Michel Grunder und Pablo Koerfer lobten nochmals die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Arbeitskollegen und bedauerten seinen Abschied. Schärer sei immer ein Freigeist gewesen, so Grunder, und habe der Rod ein unverwechselbares Gesicht gegeben. Bezeichnenderweise sei Farner, der heutige Eigentümer von Rod, in diversen Pitches am meisten gegen Rod angetreten.

Koerfer schaute nochmals kurz auf die Anfangsjahre der Agentur zurück und erinnerte daran, dass man neben all den Erfolg auch manchmal gemeinsam durch ein Tal der Tränen gegangen sei. Als Abschiedsgeschenk gab es für Schärer eine Reisetasche, 200 Dollar in bar für seine geplanten USA-Aufenthalte (in Ein-Dollar-Scheinen), sowie die Gesamtausgabe von Sigmund Freud. Dies als Inspiration für seine zukünftige Tätigkeit beim Verkauf von Luxusuhren. Den Inhalt des dritten Geschenks wollte Koerfer partout nicht vor den Gästen verraten. (ma)