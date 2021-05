In eigener Sache: Entenrettung beim persönlich-Verlag

Während der grösste Teil des Teams im Homeoffice arbeitet, hat sich auf dem Balkon des persönlich-Verlags ein besonderer Besuch eingenistet. In schwindelerregender Höhe, im vierten Stock der Geschäftsliegenschaft in Zürich-Wiedikon, brütete in den vergangen Wochen eine Stockente ihre Eier aus.

Am Samstag war es soweit: Unter der Entenmutter war geschlüpfter Nachwuchs auszumachen. Rahel Martinez, Leiterin Backoffice beim persönlich-Verlag, alarmierte den Tierrettungsdienst. Gemeinsam mit dem ausgerückten Tierretter verfrachtete Martinez in einer aufwendigen Aktion insgesamt zwölf Küken in eine Transportbox. Das Muttertier liess sich im ersten Moment jedoch nicht einfangen, sondern flog davon.

Erst in einem zweiten Anlauf gelang es, die inzwischen auf den Balkon zurückgekehrte Ente durch das Quietschen der Küken in die Büroräumlichkeiten zu locken. Dort konnte der Tierretter die frischgebackene Mutter einfangen und in einer zweiten Transportbox unterbringen. Die Freude über die geglückte, über eine Stunde dauernde Enten-Rettungsaktion war gross.

Der Tierrettungsdienst brachte Mutter und Nachwuchs zur nahegelegenen Sihl und setzte sie dort aus. (cbe)