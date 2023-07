Libertatem-Stiftung: Eric Gujer erhält Medienpreis

Der «Preis für Medienfreiheit» der Libertatem-Stiftung aus Liechtenstein geht zum ersten Mal in die Schweiz. Ausgezeichnet wurde Eric Gujer, Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Der Preis ist mit 20'000 Euro dotiert.

«Die Jury würdigt Eric Gujer mit dem Preis für seine kritischen Kommentare und Leitartikel sowie für seine konsequente Positionierung der Neuen Zürcher Zeitung als bürgerlich-liberales Medium», heisst es laut NZZ in der Jurybegründung. Die Jury sei beeindruckt gewesen, «dass die NZZ auch während der Corona-Pandemie eine objektive Berichterstattung aufrechterhalten hat und vor allem Eric Gujer in seinen Kommentaren die Rechte des Individuums selbst in Krisenzeiten betont hat».

Der «Libertatem-Preis für Medienfreiheit» ging 2021 an Ferdinand Wegscheider, Intendant des privaten Fernsehsenders ServusTV, und 2022 an Henryk Broder, deutscher Publizist und Buchautor.

Zweck der Libertatem-Stiftung ist die «Förderung der Meinungsfreiheit in sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen Medien, die Förderung von kritischem Journalismus, der persönlichen Freiheitsrechte sowie die Stärkung des Individuums im gesamten deutschsprachigen Raum». (cbe)