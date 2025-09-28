Zurich Pop Con & Game Show: Erneuter Besucherrekord

Publiziert am 28.09.2025

Das Festival verzeichnet damit erneut einen Besucherrekord nach 43'500 Besuchenden im Vorjahr. Über 450 Ausstellende präsentierten auf 30'000 Quadratmetern Gaming, Cosplay, Comics und asiatische Popkultur.

Als besondere Highlights galten laut einer Mitteilung die Videospiel-Weltpremieren, darunter die weltweite Messepremiere von «Just Dance 2026». Prominente Gäste wie Schauspieler Sean Gunn («Guardians of the Galaxy») und Gaming-YouTuberin Jasmin Gnu sorgten für lange Warteschlangen bei Autogramm-Sessions. Internationale Cosplay-Gäste aus den USA und Japan bereicherten das Festival.

Die Veranstaltung bot erstmals einen Aussenbereich mit OpenAir-Bühne und Streetfood-Bereich, der auch Besuchende ohne Festivalticket anlockte. Eine eigene Halle war der asiatischen Popkultur gewidmet.

Die nächste Zurich Pop Con & Game Show findet am 26. und 27. September 2026 statt. (pd/cbe)