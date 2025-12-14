Swiss Casino Winterthur: Eröffnung mit viel Prominenz

Publiziert am 14.12.2025

Auferstanden aus Ruinen: Die ehemalige Lokfabrik in Winterthur, früher einer der Hotspots der Schweizer Industrie, hat sich gewandelt: Sie wurde für rund 20 Millionen Franken in den letzten vier Jahren zum momentan modernsten Spielcasino Europas umgebaut. Da die Hallen unter Denkmalschutz stehen, konnte man nur wenig verändern. Was den Vorteil hat, dass das Casino in Winterthur wohl das einzige überhaupt ist, das über Tageslicht verfügt. An der Decke hängt wohl der schwerste Kronleuchter des Kontinents, die Bar sei – nach Casinoangaben – die drittlängste der Welt.

Bekannte Gesichter aus der Kommunikationsbranche

Viel Prominenz, auch aus der Werbebranche, war am Freitag bei der grossen Eröffnungsfeier anwesend. So waren neben dem Stadtpräsidenten von Winterthur, Michael Künzle, der die Eröffnungsrede hielt, auch seine Amtsgenossin aus Bern, Marieke Kruit, und der St. Moritzer Gemeindepräsident, Christian Jott Jenny, anwesend. Der Grund: Swisscasino-Mehrheitsaktionär Hans-Ueli Rihs ist zusätzlich Eigentümer der Young Boys Bern und des Wankdorfstadions. Daneben war auch der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger dabei, wie auch das Zürcher Theaterehepaar Hanna Scheuring und Dani Rohr.

Von der Werbebranche waren die Mediachefs Chris Fluckiger (Mediatonic) aus Genf und Urs Schneider (Mediaschneider) aus Zürich vertreten, sowie Swiss-Casino-Marketingchef Adrian Meyer und Altmeister Peter Lesch von Lesch + Frei, der für den grafischen Auftritt zuständig ist. Rund 12 Millionen Franken aus den in Winterthur erspielten Gewinnen sollen künftig in die AHV fliessen. (ma)