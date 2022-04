Orell Füssli: Erste Kinderbuchhandlung eröffnet

Am 1. April öffnete die Kinderbuchhandlung von Orell Füssli im Bahnhof Bern ihre Türen. Es ist die erste Filiale, deren Sortiment ausschliesslich auf Kinder ausgerichtet ist. Das Pop-up auf 56 Quadratmetern wird für mindestens sechs Monate betrieben und ist der fünfte Standort von Orell Füssli in der Stadt Bern, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns sehr, in Bern eine Filiale von Orell Füssli zu präsentieren, die ausschliesslich auf Produkte für Kinder bis 12 Jahre ausgerichtet ist. Neben dem bestehenden Angebot an unseren weiteren Standorten können wir nun noch direkter Eltern mit ihren Kindern, Grosseltern, Gotten und Göttis sowie weitere Familienmitglieder ansprechen – und dies an bester Lage am Bahnhof Bern. Der Andrang an den Eröffnungstagen war gross. Viele Familien zeigten grosses Interesse und erkundeten die Kinderbuchhandlung», lässt sich Hans-Peter Wicki, Verantwortlicher der Filialen Orell Füssli Kinderbuchladen, Orell Füssli Bahnhof Bern und Orell Füssli Bern Spitalgasse, in der Mitteilung zitieren. Die Orell Füssli Kinderbuchhandlung befindet sich direkt beim Bahnhof RBS.

Spielerisch Lesen und Lernen

«Auf der Fläche von 56 m Quadratmetern bietet der Kinderbuchladen ein ausgewogenes Angebot für Kinder jedes Alters. Neben Bilderbüchern, Malbüchern und Vorlesebüchern sind auch Spiele, Tonies und Produkte rund ums Lernen Teil des Sortiments. Unser Ziel ist es, Kinder spielerisch ans Lesen und Lernen heranzuführen und so ihre Freude an Büchern und Geschichten zu wecken», so Wicki weiter.

Die Filiale ist mit modularen Regalen und Sitzflächen eingerichtet, die wiederverwendet und je nach Fläche angepasst werden können. Highlight ist das zweistöckige Spielhaus, wie es weiter heisst. Visuell sei die Ladenfläche «farbenfroh gestaltet» und orientiere sich am Orell Füssli Kinderclub und dessen Maskottchen, Finki dem Buchfinken. «Die Entwicklung der Kinderbuchhandlung war eine ganz besondere und neue Herausforderung. Einerseits sollen sich die Kinder hier wohlfühlen und Spass haben. Gleichzeitig soll die Filiale aber auch die Erwachsenen ansprechen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen», ergänzt Wicki. (pd/tim)