Suisseculture: Estelle Revaz wird Präsidentin

Publiziert am 19.06.2025

Die Mitgliederversammlung von Suisseculture hat Estelle Revaz einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Die 36-jährige Musikerin und Nationalrätin löst Omri Ziegele ab, der das Amt des Dachverbands der professionellen Kulturschaffenden und Urheberrechtsgesellschaften nach sieben Jahren abgibt.

Revaz bringt laut einer Mitteilung eine internationale Musikkarriere und politische Erfahrung in das Amt mit. Die 1989 im Wallis geborene Cellistin absolvierte ihre Ausbildung in Paris, Köln und Lausanne und konzertiert regelmässig in Europa, Asien und Amerika. Während der Covid-Pandemie wandte sie sich der Politik zu, verfasste das Buch «La Saltimbanque» und zog 2023 in den Nationalrat ein.

Als Nationalrätin setzte Revaz die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden als Legislaturpriorität durch. Sie erreichte Anpassungen bei der Revision des Nationalbibliothek-Gesetzes zugunsten von Kulturschaffenden und Medien. Ihre erste persönliche Motion für eine nationale Strategie gegen Armut wurde angenommen.

Die Mitgliederversammlung würdigte den Einsatz des scheidenden Präsidenten Ziegele für die Kulturschaffenden. Revaz übernimmt das Präsidialamt zum 1. Oktober 2025 und wird von einem elfköpfigen Vorstand unterstützt. Sie ist die erste Präsidentin von Suisseculture aus der Westschweiz. (pd/cbe)