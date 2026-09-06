Publiziert am 06.09.2026

Von Hazel Brugger bis Franz Hohler: Die Swiss Comedy Awards 2026 sind vergeben. Die Gala fand im Zürcher Bernhard Theater statt. In der Kategorie «Solo» erhielt Joël von Mutzenbecher für sein Programm «Unboxed» eine Auszeichnung, wie die Swiss1 TV AG mitteilte. In seiner Show kombinierte er vorbereitetes Material mit spontaner Improvisation und reagierte direkt auf das Publikum.

Der Preis in der Kategorie «Ensemble» ging an das Duo Lapsus, bestehend aus Peter Winkler und Christian Höhener. Ihr Programm «Ego - Ich natürlich!» verband Comedy mit Elementen aus Theater, Musik und Artistik. Als beste Online-Künstlerin wurde die Comedy-Influencerin Wemmse geehrt. Sie überzeugte die Jury mit Einblicken in ihren Alltag.

Die Zürcherin Nathalie Frei gewann den Nachwuchspreis «SRF 3 Best Talent Comedy». Sie wurde für ihre Fähigkeit ausgezeichnet, in alltäglichen Situationen Komik zu finden und diese in persönlichen Anekdoten zu verarbeiten.

Den Publikumspreis erhielt Hazel Brugger. Über diese Auszeichnung entschied das Publikum in einer Abstimmung im Vorfeld der Veranstaltung.

Nicht mehr vom SRF übertragen

Bereits vor der eigentlichen Gala am Freitag hatten die Veranstalter bekanntgegeben, dass der Schriftsteller und Kabarettist Franz Hohler wird mit dem Lifetime Award ausgezeichnet wird.

Das Schweizer Fernsehen SRF hatte im Februar 2025 bekannt gegeben, dass in Zukunft auf die jährliche Ausgabe des SCA verzichtet werde. Grund dafür seien «Spar- und Personalmassnahmen aufgrund der angespannten finanziellen Situation.»

Die Swiss Comedy Awards wurden 1999 ins Leben gerufen. Seit 2017 liegt die Organisation beim Verein HausKrieg. Ab 2026 veranstaltet dieser den Anlass gemeinsam mit dem Fernsehsender Swiss1. (sda/spo)