Die 37. European Film Awards werden im Dezember 2024 in Luzern verliehen. Dies geben die European Film Academy, das Bundesamt für Kultur, die Stadt und der Kanton Luzern sowie die Medienpartnerin SRG SSR bekannt. Die Preisverleihung findet im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL Luzern) statt, begleitet von verschiedenen Rahmenveranstaltungen zur europäischen Filmproduktion.

Die Schweiz und Luzern freuen sich, durch diese Preisverleihung dem Europäischen Film eine Bühne zu geben und die Vernetzung sowie den Austausch innerhalb der Schweizer und europäischen Filmbranche angesichts der massiven Veränderungen in der Filmproduktions- und Vertriebslandschaft zu fördern, heisst es in der Mitteilung. Die Wahl der Schweiz stelle eine Anerkennung für das Schweizer Filmschaffen dar. Sie erlaube es dem viersprachigen Land im Herzen Europas, sich als Bestandteil der europäischen Filmkultur zu präsentieren. Weiter biete sich damit eine Chance, Schweizer Kunst, Kultur und Design international bekannt zu machen.



Yves Fischer, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Kultur (BAK), unterstreicht die Bedeutung des Anlasses für den Schweizer Film: «Das Schweizer Filmschaffen ist auf die Vernetzung mit Europa angewiesen. Dass die European Film Awards in der Schweiz stattfinden, positioniert unser Land als eine attraktive Partnerin für Koproduktionen, nicht zuletzt dank des interessanten Schweizer Filmfördersystems.»



Die European Film Awards wurden erstmals 1988 in Berlin verliehen. Deren Ziel ist es, die europäische Filmindustrie zu fördern und zu unterstützen. Sie finden all zwei Jahre in Berlin statt und reisen in den übrigen Jahren durch ganz Europa: London, Paris, Rom, Barcelona, Warschau, Kopenhagen, Tallinn, Malta, Riga, Breslau, Sevilla und 2022 in Reykjavík. (pd/wid)