Am 1. Mai 1990 ging Radio Argovia erstmals auf Sendung. Aus den anfänglich zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist heute ein 35-köpfiges Team geworden. 30 Jahre später, am Freitag, 1. Mai 2020, feiert das Aargauer Radio sein Jubiläum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zur Feier sind viele ehemalige Moderatorinnen und Moderatoren am Sender zu hören, auch wenn sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht live im Studio sein können. Dazu gehören laut Mitteilung die Ex-Moderatoren Michel Birri und Judith Wernli, der einstige Programmleiter Michel Erismann sowie der langjährige Chefredaktor und Mann der ersten Stunde, Jürgen Sahli. Florian Wanner, Leiter Radio bei CH Media, ist stolz auf das Argovia-Team: «Seit 30 Jahren sind sie jeden Tag mit viel Herzblut und Engagement dabei. Unser Claim ‹de Soundtrack zom Läbe›, den wir Anfang 2000 lanciert haben, drückt dies sehr schön aus. Auch danke ich unseren Hörerinnen und Hörern für die Treue und das Vertrauen.»

Zum Jubiläum beschenkt das Radio das Argovialand mit einem Wimmelbuch, das Anfang Herbst im Verlag Vatter&Vatter erscheint. Das Bilderbuch «Aargau Wimmelbuch», illustriert von Julien Gründisch aus Wettingen, beinhaltet sieben Sujets, die den Aargau widerspiegeln. «Dass unser Kanton aus mehr als nur Autobahn, weissen Socken und Rüeblitorten besteht, zeigt das Wimmelbuch auf wunderbare Art und Weise. Jedes Sujet thematisiert eine andere Facette des Kantons Aargau. Ich durfte die ersten Skizzen schon sehen und freue mich, wenn wir das fertige Werk dem Argovialand präsentieren können», wird Oliver Wagner, Programmleiter von Radio Argovia, in der Mitteilung zitiert.

Die traditionelle Geburtstagsparty des Radios, das «Argovia Fäscht», kann dieses Jahr aufgrund der ausserordentlichen Lage nicht stattfinden, heisst es weiter. Das Fest, das am 5. und 6. Juni stattgefunden hätte, musste aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden. (pd/cbe)