Bonny-Freiheitspreis: Ex-NZZ-Feuilletonchef ausgezeichnet

Publiziert am 15.08.2025

Hohe Ehre für Christoph Schaltegger und René Scheu. Vor 700 Gästen wurden die Beiden am Donnerstagabend im Berner Kursaal mit dem Freiheitspreis der Bonny Stiftung für die Gründung des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) ausgezeichnet, das sie 2021 in Luzern gründeten (persoenlich.com berichtete). Der Preis ist mit 100’000 Franken dotiert.

Der Vizepräsident der Stiftung, Beat Brechbühl, würdigte sie in seiner Laudatio als intellektuelle Unternehmer im besten Sinne: zwei Männer mit Prinzipien, mit Witz, mit Bildung und mit Haltung. Schaltegger, der Ökonom aus Basel mit protestantischer Strenge, der das Sparen für sexy erklärt – und beweist, dass Wissenschaft mit Wirkung möglich ist. Scheu, der Philosoph aus Zürich, der aus dem NZZ-Feuilleton ein Forum für freiheitliches Denken machte – und aus Interviews Gespräche über Gründe.

René Scheu war von 2016 bis 2021 Feuilletonchef der NZZ. Zuvor war er Herausgeber und Chefredaktor des Schweizer Monats. Der 51-Jährige ist promovierter Philosoph, publizierte einige Bücher und schrieb unter anderem für den Tages-Anzeiger, das St. Galler Tagblatt, die NZZ am Sonntag und den Blick. (ma)