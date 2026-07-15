Locarno Film Festival: Fabrice Du Welz präsidiert die Jury

Publiziert am 15.07.2026

Die Organisation des Locarno Film Festivals hat am Mittwoch die Zusammensetzung der verschiedenen Jurys bekannt gegeben, die für die Vergabe der Leoparden dieser Ausgabe zuständig sind.

Der belgische Filmemacher Fabrice Du Welz, von dem bereits mehrere Filme in Locarno gezeigt wurden, wird von folgenden Personen begleitet: dem italienischen Produzenten Marco Alessi, der französischen Schauspielerin Lolita Chammah, der chilenischen Schauspielerin Paulina García sowie Olivier Père, ehemaliger künstlerischer Leiter des Festivals und derzeitiger Geschäftsführer von Arte France Cinéma. Ihre Aufgabe ist es, den Film auszuwählen, der den Goldenen Leoparden erhält.

Die Jury des Wettbewerbs «Cinéastes du présent», der aufstrebenden Regisseurinnen und Regisseuren gewidmet ist, besteht aus der tunesischen Schauspielerin und Regisseurin Afef Ben Mahmoud, dem tschechischen Produzenten Radovan Síbrt und der italienischen Regisseurin Margherita Spampinato. Über den Wettbewerb Leoparden von morgen entscheiden die libanesische Regisseurin Mounia Akl, der südafrikanische Produzent Steven Markovitz und der italienische Regisseur Antonio Piazza.

Zum ersten Mal ein Kids Award

Der Swatch First Feature Award, der den besten Debütfilm des Festivals auszeichnet, wird von Matthieu Darras, Sung Moon und der schweizerisch-peruanischen Regisseurin Klaudia Reynicke vergeben.

Die Jury des Pardo for Change (Leopard des Wandels) setzt sich zusammen aus dem Kriegsreporter Gianluca Grossi, dem somalisch-österreichischen Regisseur Mo Harawe und Seta Thakur, verantwortlich für Kommunikation und soziale Innovation bei der Wyss Academy for Nature.

Erstmals wird der Locarno Kids Award von einer Jury aus dreizehn Jugendlichen im Alter von 11 bis 15 Jahren vergeben. Sie werden die sieben Filme des neuen Wettbewerbs für ein junges Publikum sichten, bevor sie die Preisträgerin oder den Preisträger bestimmen. (sda/spo)